Creador de Vídeos de Formación de Servicio: Optimiza la Integración con IA

Crea vídeos de formación atractivos más rápido que nunca con avatares de IA para formación técnica y de cumplimiento.

Crea un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los procedimientos esenciales. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con avatares de IA diversos demostrando tareas clave, acompañado de una voz en off amigable y clara. Este vídeo atractivo utilizará los avatares de IA de HeyGen para personalizar la experiencia de aprendizaje.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos diseñado para equipos de L&D, ilustrando cómo actualizar fácilmente los materiales de formación técnica existentes. El estilo visual y de audio debe ser directo e instructivo, con grabaciones de pantalla y explicaciones paso a paso, respaldado por una voz en off precisa e informativa. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente nuevas versiones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos dirigido a una fuerza laboral global, cubriendo una actualización crítica de políticas. El estilo visual debe ser formal y autoritario, utilizando gráficos limpios y texto en pantalla para resaltar regulaciones importantes, mientras que el audio proporciona una narración calmada y clara en varios idiomas. Asegura la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas incorporando los subtítulos/captions de HeyGen, un componente clave para una experiencia de reproductor de vídeo multilingüe.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de habilitación de ventas de 75 segundos para motivar y entrenar a los equipos de ventas sobre el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, incorporando demostraciones de productos, testimonios y música de fondo enérgica, junto a una voz en off entusiasta. Mejora el atractivo visual y el compromiso comenzando con un diseño profesional utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación de Servicio

Crea sin esfuerzo vídeos de formación de servicio atractivos para tu equipo con IA, asegurando experiencias de aprendizaje consistentes y efectivas.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo tu contenido de formación o pegando un guion existente. Nuestra función de texto a vídeo transforma tus palabras en un vídeo profesional.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Nuestra plataforma también ofrece voces en off de IA para narrar perfectamente tu guion.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Integra el logo de tu empresa y los colores de tu marca usando controles de branding. Añade medios relevantes de nuestra biblioteca para hacer tus vídeos de formación más atractivos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de formación de servicio en varios formatos de aspecto. Comparte fácilmente tu contenido en múltiples plataformas para un aprendizaje amplio del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Servicio Complejos

Explica claramente procesos de servicio intrincados e información técnica, asegurando comprensión y cumplimiento en toda tu fuerza laboral.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?

HeyGen funciona como un creador de vídeos de formación intuitivo con IA, permitiendo a los equipos de L&D producir rápidamente vídeos de formación atractivos para la integración, formación técnica y formación en cumplimiento. Esto agiliza significativamente la producción de vídeos de formación y reduce costos.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para la formación global y actualizaciones fáciles?

HeyGen aprovecha avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad en más de 140 idiomas, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles globalmente. Su plataforma también facilita actualizaciones fáciles de contenido sin costosos regrabaciones, manteniendo tu material actualizado.

¿Puede HeyGen soportar varios tipos de formación de servicio, como contenido de cumplimiento o técnico?

Absolutamente. HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos de formación de servicio, ideal para crear formación en cumplimiento integral, formación técnica detallada y contenido de habilitación de ventas impactante. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para ofrecer instrucciones claras.

¿Por qué los vídeos de formación creados con HeyGen son más atractivos para los aprendices?

HeyGen asegura vídeos de formación atractivos al presentar avatares de IA realistas y voces en off de IA que suenan naturales, transformando guiones estándar en experiencias de aprendizaje dinámicas. Esta innovación eleva significativamente el impacto de tu producción de vídeos de formación, capturando la atención del aprendiz.

