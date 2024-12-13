Creador de Vídeos de Formación de Servicio: Optimiza la Integración con IA
Crea vídeos de formación atractivos más rápido que nunca con avatares de IA para formación técnica y de cumplimiento.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos diseñado para equipos de L&D, ilustrando cómo actualizar fácilmente los materiales de formación técnica existentes. El estilo visual y de audio debe ser directo e instructivo, con grabaciones de pantalla y explicaciones paso a paso, respaldado por una voz en off precisa e informativa. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente nuevas versiones.
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos dirigido a una fuerza laboral global, cubriendo una actualización crítica de políticas. El estilo visual debe ser formal y autoritario, utilizando gráficos limpios y texto en pantalla para resaltar regulaciones importantes, mientras que el audio proporciona una narración calmada y clara en varios idiomas. Asegura la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas incorporando los subtítulos/captions de HeyGen, un componente clave para una experiencia de reproductor de vídeo multilingüe.
Diseña un vídeo de habilitación de ventas de 75 segundos para motivar y entrenar a los equipos de ventas sobre el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, incorporando demostraciones de productos, testimonios y música de fondo enérgica, junto a una voz en off entusiasta. Mejora el atractivo visual y el compromiso comenzando con un diseño profesional utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Impulsa mejores resultados para la formación de servicio con vídeos potenciados por IA que capturan la atención y mejoran la retención del aprendizaje.
Expande el Alcance de la Formación Globalmente.
Desarrolla contenido de formación diverso para equipos globales, aprovechando capacidades multilingües para educar a los aprendices en más de 140 idiomas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?
HeyGen funciona como un creador de vídeos de formación intuitivo con IA, permitiendo a los equipos de L&D producir rápidamente vídeos de formación atractivos para la integración, formación técnica y formación en cumplimiento. Esto agiliza significativamente la producción de vídeos de formación y reduce costos.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para la formación global y actualizaciones fáciles?
HeyGen aprovecha avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad en más de 140 idiomas, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles globalmente. Su plataforma también facilita actualizaciones fáciles de contenido sin costosos regrabaciones, manteniendo tu material actualizado.
¿Puede HeyGen soportar varios tipos de formación de servicio, como contenido de cumplimiento o técnico?
Absolutamente. HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos de formación de servicio, ideal para crear formación en cumplimiento integral, formación técnica detallada y contenido de habilitación de ventas impactante. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para ofrecer instrucciones claras.
¿Por qué los vídeos de formación creados con HeyGen son más atractivos para los aprendices?
HeyGen asegura vídeos de formación atractivos al presentar avatares de IA realistas y voces en off de IA que suenan naturales, transformando guiones estándar en experiencias de aprendizaje dinámicas. Esta innovación eleva significativamente el impacto de tu producción de vídeos de formación, capturando la atención del aprendiz.