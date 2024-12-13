Generador de Vídeos de Formación de Servicios: Crea Cursos Atractivos

Empodera a tus equipos con vídeos de formación atractivos y de alta calidad y guías prácticas, creados sin esfuerzo utilizando avatares de IA.

Crea un vídeo de introducción de formación de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, centrado en los valores fundamentales de la empresa. Este vídeo debe presentar un avatar de IA amigable que ofrezca un mensaje de bienvenida y una visión general, utilizando generación de voz en off profesional para mayor claridad. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, combinando profesionalismo corporativo con un toque de animación moderna para hacer que la experiencia de incorporación de empleados sea informativa y accesible.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una guía concisa de 30 segundos que demuestre una nueva función de software para clientes existentes. El vídeo debe ser visualmente dinámico y utilizar un enfoque de 'Plantillas y escenas' para un montaje rápido, convirtiendo un guion simple en un vídeo pulido a través del generador de texto a vídeo de HeyGen. El audio debe ser animado e instructivo, con un enfoque en visuales claros y paso a paso para informar rápidamente a los usuarios sobre la nueva funcionalidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marketing persuasivo de 45 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando los beneficios de un nuevo servicio. Este vídeo necesita un estilo visual elegante y moderno, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar conceptos clave. Debe incorporar subtítulos/captions nítidos para mejorar la accesibilidad y asegurar que el mensaje, entregado por una voz de IA segura, resuene fuertemente con los objetivos de habilitación de ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo detallado de 90 segundos para equipos técnicos internos, proporcionando documentación en vídeo completa para una actualización de procedimiento compleja. La presentación visual debe ser clara y precisa, con una voz de IA calmada y autoritaria guiando a los espectadores a través de cada paso del material de formación. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, manteniendo alta calidad para todas las experiencias de formación interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Formación de Servicios

Transforma tu contenido de formación en vídeos atractivos y dinámicos sin esfuerzo. Aprovecha la IA para agilizar la creación de materiales de formación de servicios poderosos que cautiven y eduquen a tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación. Aprovecha nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu texto en un guion gráfico de vídeo, haciendo que el proceso de creación sea fluido para tu generador de vídeos de formación de servicios.
2
Step 2
Elige tu Presentador y Escena
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para ser la cara de tu formación. Personaliza aún más tu vídeo eligiendo entre varias plantillas de vídeo y escenas para que coincidan con tu marca y contenido, utilizando efectivamente nuestros avatares de IA.
3
Step 3
Añade Marca y Voz
Mejora tu vídeo con toques personalizados. Aplica tus controles de marca personalizados, añade música de fondo o genera una narración de sonido natural utilizando nuestro generador de voz de IA para mantener la coherencia de la marca y el compromiso.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación profesional. Utiliza el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para adaptar tu vídeo a diferentes plataformas y audiencias, asegurando que tus vídeos de formación de alta calidad estén listos para una distribución sin problemas y un aprendizaje impactante.

Optimiza la Formación Técnica

Transforma procedimientos técnicos y de servicio complejos en vídeos claros y fáciles de entender para un desarrollo de habilidades eficiente y cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el generador de vídeos de IA de HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación?

El potente generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de formación atractivos convirtiendo texto en vídeo con avatares de IA realistas. Esto agiliza el proceso de desarrollo de material de formación de alta calidad y contenido de incorporación de empleados.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en todo mi contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo, colores específicos y fuentes en las plantillas de vídeo, asegurando la coherencia de la marca en todos tus vídeos de marketing y documentación en vídeo. Esto ayuda a reforzar tu identidad de marca sin esfuerzo.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para crear vídeos en varios idiomas?

HeyGen admite la creación de vídeos en más de 140 idiomas, ofreciendo traducciones de vídeo sin problemas con un generador de voz de IA avanzado y audio sincronizado. Esto permite a las empresas llegar efectivamente a audiencias globales con contenido localizado, como guías prácticas y vídeos de habilitación de ventas.

¿Qué características de HeyGen simplifican la creación de vídeos de marketing y guías prácticas?

El intuitivo Editor de Estudio de HeyGen y las diversas plantillas de vídeo simplifican la creación, permitiéndote transformar indicaciones de texto en vídeos de marketing profesionales y guías prácticas. Este potente generador de texto a vídeo permite una producción de contenido rápida y actualizaciones fáciles, ahorrando significativamente tiempo.

