Generador de Vídeos de Formación de Servicios: Crea Cursos Atractivos
Empodera a tus equipos con vídeos de formación atractivos y de alta calidad y guías prácticas, creados sin esfuerzo utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce una guía concisa de 30 segundos que demuestre una nueva función de software para clientes existentes. El vídeo debe ser visualmente dinámico y utilizar un enfoque de 'Plantillas y escenas' para un montaje rápido, convirtiendo un guion simple en un vídeo pulido a través del generador de texto a vídeo de HeyGen. El audio debe ser animado e instructivo, con un enfoque en visuales claros y paso a paso para informar rápidamente a los usuarios sobre la nueva funcionalidad.
Desarrolla un vídeo de marketing persuasivo de 45 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando los beneficios de un nuevo servicio. Este vídeo necesita un estilo visual elegante y moderno, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar conceptos clave. Debe incorporar subtítulos/captions nítidos para mejorar la accesibilidad y asegurar que el mensaje, entregado por una voz de IA segura, resuene fuertemente con los objetivos de habilitación de ventas.
Diseña un vídeo detallado de 90 segundos para equipos técnicos internos, proporcionando documentación en vídeo completa para una actualización de procedimiento compleja. La presentación visual debe ser clara y precisa, con una voz de IA calmada y autoritaria guiando a los espectadores a través de cada paso del material de formación. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, manteniendo alta calidad para todas las experiencias de formación interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Eficacia de la Formación.
Eleva los vídeos de formación de servicios con IA para mejorar significativamente el compromiso del aprendiz y la retención de conocimientos en tu equipo.
Amplía el Alcance de la Formación.
Produce rápidamente cursos de formación diversos y escala tus iniciativas de formación de servicios para llegar a una audiencia global de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede el generador de vídeos de IA de HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación?
El potente generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de formación atractivos convirtiendo texto en vídeo con avatares de IA realistas. Esto agiliza el proceso de desarrollo de material de formación de alta calidad y contenido de incorporación de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en todo mi contenido de vídeo?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo, colores específicos y fuentes en las plantillas de vídeo, asegurando la coherencia de la marca en todos tus vídeos de marketing y documentación en vídeo. Esto ayuda a reforzar tu identidad de marca sin esfuerzo.
¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para crear vídeos en varios idiomas?
HeyGen admite la creación de vídeos en más de 140 idiomas, ofreciendo traducciones de vídeo sin problemas con un generador de voz de IA avanzado y audio sincronizado. Esto permite a las empresas llegar efectivamente a audiencias globales con contenido localizado, como guías prácticas y vídeos de habilitación de ventas.
¿Qué características de HeyGen simplifican la creación de vídeos de marketing y guías prácticas?
El intuitivo Editor de Estudio de HeyGen y las diversas plantillas de vídeo simplifican la creación, permitiéndote transformar indicaciones de texto en vídeos de marketing profesionales y guías prácticas. Este potente generador de texto a vídeo permite una producción de contenido rápida y actualizaciones fáciles, ahorrando significativamente tiempo.