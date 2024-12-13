Generador de Vídeos Promocionales de Servicios: Crea Promociones Atractivas

Impulsa tus campañas de marketing y crea vídeos promocionales atractivos transformando tu guion en impresionantes visuales usando nuestra capacidad de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo pueden los especialistas en marketing digital y creadores de contenido elevar su presencia en redes sociales? Diseña un vídeo promocional de 45 segundos con ediciones modernas y rápidas y superposiciones de texto dinámicas, con una voz AI sintética pero atractiva. Este vídeo debe mostrar poderosamente la facilidad de generar contenido impactante a partir de un guion, completo con subtítulos generados automáticamente, para campañas de marketing efectivas.
Prompt de Ejemplo 2
Las empresas de comercio electrónico necesitan vídeos de productos atractivos, y un vídeo promocional de 60 segundos puede ilustrar precisamente eso. Esta producción debe contar con un estilo visual elegante y profesional, enriquecido por el amplio soporte de la biblioteca de medios, y presentar un avatar AI atractivo que presente hábilmente los beneficios clave del producto a los clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 3
Ayuda a las agencias de marketing y gerentes de campaña a optimizar su estrategia multiplataforma con un vídeo de 30 segundos. Esta pieza requiere un estilo visual moderno, vibrante e impactante, acompañado de música de fondo animada, demostrando claramente las capacidades de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen, junto con subtítulos precisos, para una integración perfecta en cualquier campaña de marketing.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales de Servicios

Crea fácilmente vídeos promocionales atractivos con herramientas impulsadas por AI, perfectos para mostrar tus servicios y expandir tu alcance en todas las plataformas.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una "plantilla de vídeo" profesional o genera un guion con AI. Esto proporciona una base sólida para tu mensaje a través de nuestra capacidad de "Plantillas y escenas".
2
Step 2
Añade Visuales y Audio
Mejora tu vídeo con "metraje de archivo" de alta calidad de nuestra biblioteca de medios y genera voces en off de sonido natural usando nuestra avanzada función de "Generación de voces en off". Haz que tu mensaje sea convincente.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra la identidad única de tu marca subiendo "logotipos de marca" y seleccionando colores personalizados. Nuestros "Controles de marca (logotipo, colores)" aseguran que tu vídeo promocional se alinee perfectamente con tu estética.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en "resolución de vídeo 1080p HD" adecuada para varias plataformas. Utiliza "Cambio de tamaño de aspecto y exportaciones" para asegurar que tu contenido luzca genial en todas partes, desde redes sociales hasta tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

Desarrolla poderosos vídeos de testimonios e historias de éxito de clientes para generar confianza y promover efectivamente tus servicios a nuevos clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios para crear vídeos promocionales impresionantes y creativos?

El generador de vídeos promocionales de servicios de HeyGen ofrece un conjunto de herramientas creativas que incluyen avatares AI, diversas plantillas de vídeo y una vasta biblioteca de medios con metraje de archivo, gráficos y música. Esto te permite producir contenido atractivo que capta la atención y eleva tu marca.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos promocionales efectivo para la rápida generación de contenido AI?

HeyGen agiliza la producción de vídeos con su editor en línea intuitivo y funcionalidad de texto a vídeo, permitiendo una rápida generación de contenido AI a partir de guiones. Esta plataforma está diseñada para ser un creador de vídeos promocionales eficiente, acelerando tus campañas de marketing con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos explicativos profesionales con una fuerte consistencia de marca?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos explicativos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca, permitiéndote añadir logotipos y colores personalizados. Los vídeos se exportan en 1080p HD, garantizando una presentación profesional de alta calidad para tu audiencia.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar los vídeos promocionales de servicios para diversas plataformas de redes sociales?

HeyGen ofrece características como voces en off AI, subtítulos automáticos y cambio de tamaño de aspecto, haciendo sencillo adaptar tus vídeos promocionales de servicios para diversas plataformas de redes sociales. Estas herramientas aseguran que tu mensaje sea accesible e impactante en todos tus canales.

