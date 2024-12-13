Generador de Vídeos de Visión General de Servicios: Crea Explicaciones Atractivas

Genera impresionantes visiones generales de servicios y vídeos explicativos a partir de texto con nuestra IA, con generación de voz en off natural.

Imagina crear un vídeo conciso de 45 segundos que ofrezca una visión general de tus servicios, desglosando de manera sencilla tus complejas ofertas para propietarios de pequeñas empresas, transformando conceptos abstractos en vídeos explicativos atractivos. Este vídeo debe contar con un estilo visual brillante y enérgico, complementado por una voz en off generada por IA, amigable y clara, mostrando lo fácil que es convertir tu guion en una presentación pulida usando la innovadora capacidad de texto a vídeo de HeyGen, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una pieza de marketing en vídeo de 30 segundos específicamente para los especialistas en marketing digital, demostrando cómo generar rápidamente contenido de vídeo de alto impacto con IA. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, empleando gráficos llamativos, acompañado de una banda sonora profesional y animada, y subtítulos efectivos en pantalla para resaltar los beneficios clave, enfatizando la robusta biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo sofisticado de 60 segundos diseñado para cautivar a los gestores de marca, mostrando el poder de la comunicación personalizada a través de avatares de IA. La estética debe ser elegante y profesional, presentando diversos avatares de IA que transmitan un mensaje pulido y autoritario, integrándose perfectamente con una biblioteca de medios/soporte de stock para asegurar una identidad de marca consistente y elevando la experiencia general de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vibrante vídeo corto de 20 segundos dirigido a los gestores de redes sociales, ilustrando cómo pueden generar contenido diverso y de moda para varias plataformas sin esfuerzo. Este vídeo debe adoptar un estilo visualmente atractivo, de formato corto, con música de fondo envolvente y mensajes claros y concisos, destacando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en todos los canales sociales, simplificando la creación de vídeos para un alcance máximo.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Visión General de Servicios

Crea rápidamente vídeos de visión general de servicios atractivos que comuniquen claramente tus ofertas y enganchen a tu audiencia sin edición compleja.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo Inicial
Comienza delineando los detalles de tu servicio. Usa nuestra avanzada función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar instantáneamente tu contenido escrito en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Visuales
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu marca y personaliza los visuales con imágenes o clips de vídeo relevantes de nuestra biblioteca de medios.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Mejora tu vídeo con narraciones de alta calidad. Genera fácilmente "voces en off" en varios idiomas y acentos para transmitir perfectamente tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Obra Maestra
Finaliza tu vídeo y usa "Redimensionamiento y exportación de proporciones" para producirlo en el formato perfecto para cualquier plataforma, listo para enganchar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y la Incorporación

.

Desarrolla vídeos de visión general de servicios claros y concisos para mejorar la formación de empleados, la incorporación y la retención general del conocimiento sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos con IA que transforma guiones de texto a vídeo en historias visuales atractivas usando avatares y voces en off realistas de IA, haciendo que la creación de vídeos sea sencilla para diversas necesidades de marketing y comunicación.

¿Puedo crear rápidamente contenido de marketing en vídeo atractivo con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una vasta biblioteca de plantillas y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, permitiendo la rápida creación de vídeos para redes sociales, vídeos explicativos y contenido acorde a la marca, optimizando tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que mis vídeos estén alineados con mi marca?

HeyGen te permite mantener una marca consistente incorporando tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos de IA, asegurando que todo tu contenido, incluidos los proyectos del generador de vídeos de visión general de servicios, refleje tu identidad única.

¿Qué opciones de voz en off y localización ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona una amplia gama de voces en off de sonido natural en múltiples idiomas, junto con características de localización, permitiéndote crear vídeos de IA impactantes que resuenen con audiencias diversas y globales.

