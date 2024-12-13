Creador de Vídeos de Orientación al Servicio para Elevar la Incorporación de Nuevos Empleados
Crea vídeos de incorporación atractivos sin esfuerzo con avatares de IA, mejorando la retención de conocimiento en todo tu equipo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial técnico de 90 segundos para guiar a los empleados existentes a través de una nueva actualización de software. El vídeo debe emplear un enfoque preciso, paso a paso, utilizando la función de Texto a vídeo desde guion para generar una locución clara e instrucciones de texto en pantalla, asegurando que cada detalle esté perfectamente articulado para vídeos de formación efectivos.
Diseña un vídeo inspirador de 2 minutos centrado en fomentar una fuerte cultura de orientación al servicio dentro de la empresa, perfecto para cualquier creador de vídeos de incorporación. Dirige este vídeo a todos los empleados, mostrando la importancia del cuidado al cliente a través de escenarios relatables y visuales vibrantes. Utiliza Plantillas y escenas para crear una narrativa visualmente rica y atractiva, mejorada con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para reforzar la marca de la empresa y crear vídeos verdaderamente atractivos.
Produce un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para todo el personal sobre las actualizaciones recientes de políticas, asegurando la retención inmediata del conocimiento. Esta pieza de vídeos instructivos debe ser directa y clara, optimizada para varias plataformas aprovechando el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones. Incorpora subtítulos para garantizar la accesibilidad en todos los entornos de visualización y ayudar a transmitir rápidamente información compleja.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Orientación Completos.
Crea y distribuye fácilmente contenido extenso de orientación al servicio y formación a todos los nuevos empleados, asegurando un amplio alcance y aprendizaje consistente.
Mejora el Compromiso y la Retención de Conocimiento.
Utiliza IA para producir vídeos de orientación y formación atractivos que cautiven a los nuevos empleados, mejorando significativamente el recuerdo y la aplicación de la información.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos con IA?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo desde guion, permitiendo a los usuarios producir vídeos atractivos para formación o tutoriales técnicos sin necesidad de cámaras o actores. Esto agiliza el proceso de producción de vídeos para crear vídeos instructivos efectivos.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en todos mis vídeos de incorporación?
Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de incorporación. Esto asegura experiencias consistentes y refuerza la cultura de tu empresa para los nuevos empleados.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la experiencia de aprendizaje en contenido instructivo?
HeyGen mejora las experiencias de aprendizaje a través de la generación de locuciones integradas y subtítulos automáticos, haciendo que tus vídeos instructivos sean accesibles y fáciles de entender. Estas características ayudan a simplificar información compleja, mejorando la retención de conocimiento para los espectadores.
¿Qué tan fácil de usar es el editor de vídeo de HeyGen para crear vídeos de orientación profesional?
El editor de vídeo intuitivo de HeyGen cuenta con funcionalidad de arrastrar y soltar y una amplia selección de plantillas personalizables, haciéndolo increíblemente fácil de usar para crear vídeos profesionales. Esto simplifica todo el proceso, ayudando a los equipos a agilizar el proceso de incorporación y otras necesidades de vídeo de manera eficiente.