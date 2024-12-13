Creador de Vídeos de Incorporación de Servicios: Involucra y Retén Usuarios
Crea experiencias de incorporación personalizadas para empleados y clientes usando la función de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para Especialistas en L&D y Gerentes de Operaciones, demostrando cómo estandarizar la documentación de procesos de manera efectiva usando vídeo. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, complementado por una generación de voz en off clara y autoritaria. Explica flujos de trabajo complejos paso a paso, asegurándote de incluir Subtítulos precisos para accesibilidad y claridad, garantizando que cada miembro del equipo reciba vídeos de formación consistentes.
Desarrolla un vídeo dinámico de demostración de producto de 45 segundos específicamente para Gerentes de Producto y Equipos de Soporte Técnico, mostrando las funcionalidades principales de un servicio. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con segmentos de grabación de pantalla fluidos y un audio explicativo y seguro. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde guion para generar rápidamente narraciones precisas que destaquen características y beneficios clave, mejorando la claridad para nuevos usuarios.
Produce un vídeo de bienvenida e informativo de 2 minutos para Líderes de Equipos Globales y Departamentos de RRHH Internacionales, centrado en la incorporación de vídeo personalizada para fuerzas laborales diversas. El estilo visual debe ser brillante e inclusivo, con una pista de audio amigable y multilingüe. Explica los beneficios del contenido de Formación Multilingüe y demuestra cómo el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen asegura que tus vídeos de bienvenida personalizados se vean perfectos en cualquier dispositivo, haciendo que los empleados globales se sientan verdaderamente conectados desde el primer día.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Incorporación.
Utiliza vídeos generados por IA para aumentar significativamente el compromiso y la retención dentro de tus programas de incorporación de empleados y clientes.
Escala la Producción de Contenido de Incorporación.
Crea y distribuye rápidamente vídeos de incorporación y cursos de formación completos para llegar a todos los nuevos empleados o clientes a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación de servicios?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación de servicios atractivos mediante la automatización impulsada por IA. Los usuarios pueden generar fácilmente vídeos profesionales a partir de guiones de texto con avatares de IA y personalizarlos con una amplia gama de plantillas, haciendo de esta una plataforma fácil de usar para una incorporación efectiva de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar los vídeos de incorporación de empleados?
Sí, HeyGen permite experiencias de incorporación de vídeo personalizadas a través de sus avatares de IA y sofisticadas voces en off de IA. Puedes crear vídeos dinámicos y atractivos que resuenen personalmente con los nuevos empleados, fomentando una introducción acogedora y efectiva a tu empresa.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?
HeyGen proporciona características técnicas robustas como la automatización impulsada por IA para la generación de vídeos, avanzadas voces en off de IA y generación automática de subtítulos. Estas capacidades agilizan el proceso de producción de vídeos, permitiendo actualizaciones rápidas y una gestión de contenido eficiente dentro de un flujo de trabajo inteligente.
¿Cómo pueden las empresas asegurar la consistencia de marca en su contenido de incorporación con HeyGen?
Con HeyGen, las empresas pueden mantener una fuerte consistencia de marca en todos sus vídeos de incorporación usando plantillas personalizables y controles de marca integrales para logotipos y colores. Esto permite estandarizar el proceso de incorporación y escalar la producción de contenido sin esfuerzo mientras se mantiene la identidad de tu marca.