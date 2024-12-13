creador de videos de anuncios sem para anuncios de video de alto rendimiento

Impulsa los resultados de tu campaña publicitaria y reduce los costos de video aprovechando la potente funcionalidad de Texto a video desde el guion.

Imagina crear sin esfuerzo anuncios de video de alto impacto con IA para tu próxima campaña. Este spot de 30 segundos está dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, mostrando lo fácil que es crear anuncios de video utilizando los avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu mensaje con una estética profesional, moderna y una locución clara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video dinámico de 45 segundos para creadores de contenido y marcas de comercio electrónico, demostrando cómo transformar conceptos de video UGC en anuncios atractivos para redes sociales. El estilo visual enérgico, combinado con música de tendencia, destacará el proceso fluido de usar la función de Texto a video de HeyGen para crear narrativas atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un video instructivo de 60 segundos dirigido a agencias de marketing y gerentes de producto, ilustrando cómo producir eficientemente anuncios de video testimoniales poderosos. El estilo visual pulido, con iluminación cálida y música de fondo inspiradora, enfatiza el aprovechamiento de las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para adaptar y personalizar rápidamente plantillas de video para un impacto máximo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video directo y conciso de 30 segundos para startups y equipos de marketing ajustados, explicando cómo usar un creador de videos de anuncios sem para reducir significativamente los costos de video. El estilo visual minimalista y la generación de locuciones autoritativas comunicarán claramente la eficiencia de HeyGen en la creación de anuncios profesionales sin el gasto tradicional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de videos de anuncios SEM

Crea sin esfuerzo anuncios de video SEM de alto rendimiento con IA. Transforma tu texto publicitario e ideas creativas en visuales atractivos en minutos, optimizando tus campañas para un impacto máximo.

1
Step 1
Crea tu guion o elige una plantilla
Inicia tu proyecto introduciendo directamente tu texto publicitario o genera guiones usando IA. Para un inicio más rápido, selecciona de nuestra diversa biblioteca de Plantillas y escenas profesionales optimizadas para varios tipos de anuncios.
2
Step 2
Elige tu talento de IA y visuales
Da vida a tu anuncio seleccionando un avatar de IA expresivo para narrar tu mensaje, o sube tu propio contenido multimedia personalizado. Mejora tus visuales con metraje de archivo relevante e imágenes de nuestra extensa biblioteca.
3
Step 3
Añade branding y refina elementos
Asegura la consistencia de la marca aplicando tu logo, colores personalizados y fuentes usando nuestros controles de Branding (logo, colores). Organiza fácilmente los elementos, añade subtítulos y refina el flujo de tu video con nuestro editor intuitivo.
4
Step 4
Exporta y despliega tu anuncio
Finaliza tu creación utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptar tu video a cualquier plataforma. Genera archivos de alta calidad listos para desplegar en tus campañas de marketing en motores de búsqueda, maximizando el alcance y la participación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar el Éxito del Cliente con Videos de IA

Transforma testimonios de clientes e historias de éxito en anuncios de video con IA atractivos para generar confianza e impulsar conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de video con IA?

HeyGen simplifica la creación de anuncios de video con IA al ofrecer un potente creador de anuncios de video con IA donde puedes seleccionar entre varios avatares de IA y convertir tu texto en un video atractivo. Esto permite a las marcas generar activos de alta calidad de manera eficiente para sus campañas.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear anuncios de video rápidamente?

HeyGen ofrece un editor intuitivo de arrastrar y soltar combinado con una rica biblioteca de plantillas de video para acelerar tu flujo de trabajo. Puedes producir fácilmente anuncios de video efectivos para varias plataformas, asegurando una experiencia de generación de video de principio a fin.

¿Puede HeyGen crear contenido de video testimonial y UGC para anuncios?

Sí, HeyGen es altamente capaz de crear anuncios de video testimoniales dinámicos y contenido de video UGC auténtico. Su plataforma versátil te ayuda a producir anuncios atractivos para redes sociales que resuenen con tu audiencia.

¿Ofrece HeyGen funciones avanzadas como avatares de IA y Texto a video para anuncios?

Absolutamente, HeyGen aprovecha avatares de IA de vanguardia y tecnología sofisticada de Texto a video para dar vida a tus guiones. Esto asegura que la creación de anuncios de video con IA impactantes sea accesible y eficiente, mejorando tu motor creativo.

