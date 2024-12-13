Creador de Vídeos de Concienciación en Seguridad para Formación Atractiva

Crea sin esfuerzo vídeos de concienciación en seguridad atractivos con avatares de IA para mejorar la retención y asegurar el cumplimiento.

Crea un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en consejos cruciales de ciberseguridad como la identificación de correos electrónicos de phishing. El estilo visual debe ser un explicador animado con una voz en off amigable y clara, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para dar vida al guion de manera rápida y eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos sobre concienciación en seguridad para todo el personal de la empresa, ilustrando las mejores prácticas para contraseñas. Este vídeo debe presentar avatares de IA realistas que demuestren errores comunes y métodos seguros, acompañado de una voz en off autoritaria generada con la generación de voz en off de HeyGen, asegurando una marca consistente y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de formación en cumplimiento de 90 segundos para miembros del equipo remoto, detallando las mejores prácticas para el manejo seguro de datos fuera de la oficina. La estética visual debe ser moderna y paso a paso, complementada por un tono de audio calmado y tranquilizador y subtítulos automáticos generados por HeyGen, haciéndolo accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos sobre seguridad en el lugar de trabajo para visitantes de la oficina y nuevos empleados, destacando los protocolos clave de seguridad física al entrar en las instalaciones. El estilo debe ser animado y visualmente atractivo con cortes rápidos, aprovechando las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para una creación rápida y fácil redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para varias pantallas de visualización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Concienciación en Seguridad

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en concienciación en seguridad profesionales y atractivos en minutos para proteger tu organización y asegurar el cumplimiento.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu contenido de concienciación en seguridad o seleccionando una plantilla lista para cumplimiento. HeyGen luego aprovechará su capacidad de Texto a Vídeo para transformar tu texto en visuales atractivos para tus vídeos de formación.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Voz
Mejora tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA y personalizando su generación de voz en off para entregar tus mensajes de seguridad cruciales con impacto y claridad.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo con imágenes, vídeos y música relevantes de la biblioteca de medios. Aplica los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia en tus vídeos de concienciación en seguridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo explicativo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto para su despliegue en diferentes plataformas, incluyendo la integración con LMS para una formación en cumplimiento sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos de Seguridad Complejos

.

Transforma políticas de seguridad intrincadas y amenazas en explicadores animados claros y fáciles de entender y vídeos de formación en cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos de concienciación en seguridad atractivos?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en explicadores animados dinámicos y vídeos de concienciación en seguridad. Nuestro Creador de Vídeos de IA te permite elaborar vídeos de formación atractivos con avatares de IA y funcionalidad de Texto a Vídeo, asegurando que tu mensaje capte la atención de manera efectiva.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes para formación en cumplimiento?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS para desplegar tus vídeos de formación en cumplimiento y concienciación en seguridad. Puedes exportar fácilmente vídeos en varios formatos, asegurando que tu contenido cumpla con los estándares de seguridad de nivel empresarial y esté listo para las plataformas de aprendizaje de tu organización.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para crear vídeos de concienciación en seguridad con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de avatares de IA y diversas plantillas de vídeo. Puedes adaptar el contenido con controles de marca, escenas únicas y generación de voz en off para alinearse perfectamente con las necesidades específicas de formación en concienciación en seguridad de tu empresa.

¿Es HeyGen una solución eficiente para producir vídeos de formación de alta calidad?

Absolutamente. La interfaz fácil de usar de HeyGen y sus herramientas impulsadas por IA reducen significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos para la creación de vídeos de formación, lo que lleva a un ahorro de costos notable. Con soporte multilingüe y la capacidad de convertir PowerPoint a vídeo, puedes escalar rápidamente tus esfuerzos de formación a nivel global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo