Creador de Vídeos Promocionales de Temporada para Impulsar Ventas

Impulsa tus campañas de marketing con vídeos promocionales dinámicos creados utilizando las plantillas intuitivas de HeyGen.

Imagina un vídeo promocional de temporada de 30 segundos diseñado para pequeñas empresas de comercio electrónico, destacando una venta de liquidación de verano. Debería presentar un estilo visual brillante y aireado con tomas de productos bañados por el sol y estar acompañado de música de fondo alegre y animada. Mejora este vídeo de marketing utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular las emocionantes ofertas por tiempo limitado con claridad y entusiasmo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional atractivo de 45 segundos para el lanzamiento de un nuevo producto, específicamente para una marca de moda que busca llegar a jóvenes adultos en redes sociales. La estética visual debe ser elegante y moderna, con tomas dinámicas de modelos y transiciones rápidas, acompañadas de una banda sonora electrónica de moda. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear un anuncio visualmente impactante y sorprendente.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de saludo navideño conmovedor de 60 segundos, integrando sutilmente una oferta especial, diseñado para empresas B2B que se conectan con sus clientes. Los visuales deben evocar una sensación de calidez y alegría festiva, utilizando iluminación suave y ambientes acogedores, acompañados de música instrumental elegante de fondo. Presenta un avatar de IA de HeyGen para entregar un mensaje personalizado y profesional, mejorando tus esfuerzos de creación de vídeos promocionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de campaña de marketing nítido de 30 segundos para una liquidación de fin de temporada, dirigido a compradores conscientes del valor. El estilo visual debe ser audaz y directo, utilizando contrastes de colores brillantes y grandes exhibiciones de productos, acompañado de música pop enérgica. Transforma tu guion en una narrativa convincente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que tus anuncios en vídeo capten la atención de inmediato.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Temporada

Crea rápidamente vídeos promocionales de temporada cautivadores. Usa herramientas impulsadas por IA y plantillas profesionales para involucrar a tu audiencia y llevar a cabo campañas sin esfuerzo.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de "plantillas" diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo promocional de temporada. Nuestras "plantillas y escenas" proporcionan una base perfecta para tus campañas de marketing.
2
Step 2
Crea tu Mensaje
Transforma tu texto en visuales atractivos con nuestra función de "Texto a vídeo desde guion". Introduce fácilmente tu mensaje promocional y observa cómo cobra vida.
3
Step 3
Añade Mejoras de IA
Mejora tu vídeo con "generación de voz en off" utilizando voces de IA en varios estilos e idiomas, dando a tus "vídeos promocionales" un toque profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus "vídeos de marketing" utilizando nuestra función de "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones". Descarga tu vídeo en el formato deseado para todas tus plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Acción con Mensajes de Vídeo de Temporada

Desarrolla mensajes de vídeo inspiradores y persuasivos que animen a los clientes a actuar sobre tus ofertas y promociones de temporada.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales atractivos para mis campañas de marketing?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos promocionales impactantes al ofrecer un editor de vídeo en línea intuitivo. Puedes producir fácilmente campañas de marketing de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo, aprovechando avatares de IA y plantillas listas para usar.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para ayudar a crear vídeos promocionales de temporada rápidamente?

HeyGen proporciona herramientas robustas impulsadas por IA diseñadas para acelerar tu producción de vídeo, convirtiéndolo en un excelente creador de vídeos promocionales de temporada. Puedes comenzar con plantillas profesionales y utilizar funciones como texto a vídeo desde guiones para generar contenido cautivador rápidamente.

¿Puedo personalizar anuncios de vídeo promocionales para diferentes plataformas de redes sociales usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite adaptar tus anuncios de vídeo promocionales para varias plataformas de redes sociales con sus capacidades de cambio de tamaño de relación de aspecto. También puedes aplicar controles de marca, texto animado y elegir entre recursos libres de derechos para asegurar que tus vídeos de marketing se vean pulidos y en línea con tu marca.

¿HeyGen admite la conversión de texto a vídeo y la generación de voz en off para mis vídeos de marketing?

Sí, HeyGen admite completamente tanto la conversión de texto a vídeo como la generación avanzada de voz en off para mejorar tus vídeos de marketing. Esta función de creador de vídeos de IA te permite transformar guiones escritos en discursos de sonido natural, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo para tu audiencia.

