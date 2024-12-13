Imagina un vídeo promocional festivo de 30 segundos para la venta de invierno de una boutique local, dirigido a compradores que buscan regalos navideños únicos. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con escenas acogedoras y productos brillantes, acompañado de música de fondo alegre y motivadora. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente el ambiente, y utiliza la generación de Voz en off para una narración amigable y entusiasta que destaque ofertas exclusivas, convirtiéndolo en un ejemplo perfecto de marketing navideño efectivo a través de vídeos promocionales.

