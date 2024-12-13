Generador de Vídeos de Marketing Estacional para Campañas Altamente Efectivas

Produce impresionantes vídeos de marketing estacional con facilidad, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para cada campaña.

Imagina un vídeo promocional vibrante de 30 segundos diseñado para marcas de comercio electrónico, capturando la atención de los clientes para sus próximas campañas estacionales con irresistibles ofertas navideñas. Su estilo visual debe ser brillante y festivo, complementado con una banda sonora animada y una generación de voz en off clara, fácilmente ensamblada utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para lanzar vídeos de marketing atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de lanzamiento de producto de 45 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes, destacando un nuevo gadget innovador. El estilo visual debe ser elegante y moderno con transiciones energéticas, presentando un avatar de AI que entregue mensajes clave derivados de un claro Texto a vídeo desde guion, enfatizando las capacidades de HeyGen como generador de vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal un vídeo conciso de 15 segundos con consejos de marketing en redes sociales para propietarios de pequeñas empresas, demostrando dinámicamente una estrategia rápida para el compromiso? Necesita un estilo visual rico en cortes rápidos y texto en pantalla, acompañado de música de fondo pegajosa y Subtítulos/captions esenciales, asegurando una visualización óptima a través de varias plataformas de redes sociales mediante un redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio sin problemas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de contenido de marca cálido y acogedor de 60 segundos para una campaña de marketing por correo electrónico, hablando directamente a los clientes existentes sobre ofertas exclusivas. El estilo visual y de audio debe sentirse personalizado con una partitura musical suave, aprovechando una rica biblioteca de Medios/soporte de stock para crear activos de vídeo de marca que resuenen, mejorando la lealtad del cliente y fomentando compras repetidas a través de campañas de marketing por correo electrónico efectivas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Marketing Estacional

Crea vídeos de marketing estacional atractivos y altamente efectivos para tus campañas con las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, diseñadas para marcas de comercio electrónico y marketing en redes sociales.

1
Step 1
Elige una Plantilla Estacional
Inicia tu proyecto seleccionando de la biblioteca de "plantillas" de HeyGen, diseñadas profesionalmente y optimizadas para diversas campañas estacionales.
2
Step 2
Añade tu Guion
Introduce tu mensaje de marketing y dale vida utilizando la función de "Texto a vídeo desde guion", generando visuales atractivos a partir de tu texto.
3
Step 3
Aplica Branding
Mantén la consistencia de la marca en tus "vídeos de marketing" utilizando "controles de Branding" para aplicar tu logotipo y colores personalizados de marca.
4
Step 4
Exporta para Plataformas
Optimiza tu resultado final para varias "plataformas de redes sociales" utilizando "redimensionamiento y exportaciones de Aspecto-ratio", asegurando un ajuste perfecto e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de Clientes Estacionales

.

Utiliza AI para crear testimonios en vídeo convincentes e historias de éxito, construyendo confianza y mostrando el impacto de tus ofertas estacionales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing estacional para marcas de comercio electrónico?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de marketing estacional, permitiendo a las marcas de comercio electrónico producir rápidamente contenido altamente efectivo para sus campañas estacionales. Utiliza nuestro generador de vídeos AI para agilizar tu proceso de producción.

¿Puedo convertir mis guiones existentes en vídeos con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece robustas capacidades de Texto a vídeo desde guion, permitiéndote transformar contenido escrito en vídeos de marketing atractivos. Mejora tus activos de vídeo de marca con voces en off AI naturales y visuales impactantes.

¿Qué opciones de personalización y branding están disponibles para mis vídeos de marketing?

HeyGen proporciona amplios controles de Branding, incluyendo logotipos personalizados y colores, para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas y utilizar el redimensionamiento de Aspecto-ratio para varias plataformas de redes sociales.

¿Por qué debería elegir HeyGen como mi generador de vídeos de marketing preferido?

HeyGen empodera a las empresas para crear vídeos de marketing profesionales de manera eficiente para lanzamientos de productos y marketing en redes sociales. Nuestro generador de vídeos AI agiliza la creación de contenido, ayudándote a involucrar a las audiencias en todas las plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo