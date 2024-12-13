Creador de Vídeos para Lanzamientos Estacionales: Crea Campañas Atractivas

Crea vídeos promocionales atractivos para lanzamientos estacionales y campañas de marketing utilizando las potentes Plantillas y escenas de HeyGen.

Produce un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que lanzan su colección navideña. El estilo visual debe ser cálido y festivo, acompañado de música de fondo alegre y optimista, aprovechando al máximo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para capturar el espíritu de la temporada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de producto elegante de 45 segundos para comerciantes de comercio electrónico que presentan un nuevo gadget innovador. Emplea una estética visual moderna y de alta tecnología e incorpora una voz en off sofisticada y explicativa entregada por los avatares de IA de HeyGen para articular claramente las características y beneficios, posicionando a HeyGen como una solución de creador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 15 segundos para creadores de contenido digital anunciando una venta flash por tiempo limitado o un evento especial para sus campañas de marketing. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, con música pegadiza y animada, asegurando la accesibilidad para todos los espectadores mediante el uso de Subtítulos automáticos de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional elegante de 60 segundos adaptado para marcas de moda que presentan su última colección. La narrativa visual debe ser cinematográfica y sofisticada, mejorada con una banda sonora de moda y enriquecida con contenido premium del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para lograr una estética aspiracional, mostrando a HeyGen como un versátil creador de vídeos promocionales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Lanzamientos Estacionales

Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores para lanzamientos estacionales en tus campañas de marketing con herramientas impulsadas por IA y plantillas diseñadas profesionalmente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra extensa biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente, adaptadas para lanzamientos de productos estacionales.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo añadiendo los detalles de tu producto, elementos de branding y visuales utilizando el editor intuitivo de arrastrar y soltar.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos con IA
Mejora tu mensaje con voces en off generadas por IA y subtítulos automáticos, asegurando que tu vídeo de lanzamiento estacional sea accesible y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de lanzamiento estacional, elige el aspecto deseado y expórtalo fácilmente para compartirlo en todos tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos de IA atractivos

.

Aprovecha historias de éxito de clientes convincentes con vídeos de IA para generar confianza y aumentar las ventas y promociones estacionales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos promocionales atractivos y vídeos de lanzamiento de productos utilizando nuestra extensa colección de plantillas diseñadas profesionalmente. Aprovecha los avatares de IA y las escenas personalizables para generar contenido personalizado que capte la atención para cualquier campaña de marketing.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen integra herramientas avanzadas impulsadas por IA como Texto a vídeo desde guion y generación de Voz en off, junto con avatares de IA, para agilizar tu producción de vídeos. Esto permite la creación eficiente de vídeos personalizados de alta calidad sin edición compleja.

¿Puedo producir eficientemente vídeos de lanzamiento estacional con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen es el creador definitivo de vídeos para lanzamientos estacionales, proporcionando plantillas de vídeo personalizables perfectas para campañas navideñas y lanzamientos de productos. Puedes generar rápidamente vídeos de productos cautivadores para anunciar nuevas ofertas o promociones estacionales con facilidad.

¿HeyGen admite la personalización y el branding en los vídeos?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos. Esto asegura que tus vídeos personalizados mantengan una identidad de marca consistente, mejorando todas tus campañas de marketing.

