Creador de Vídeos de Descuentos de Temporada: ¡Aumenta Ventas Ahora!

Impulsa tus ofertas de temporada y cautiva a las audiencias con vídeos promocionales atractivos, aprovechando las intuitivas Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico listos para lanzar sus ventas de Black Friday. El estilo visual debe ser dinámico y animado, con colores brillantes y contrastantes y ediciones rápidas, acompañado de una pista de fondo pegajosa y enérgica. Enfatiza la urgencia y emoción de las "ofertas de temporada" para "Aumentar Ventas" utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una producción rápida y profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante anuncio de vídeo de 45 segundos dirigido a marcas de moda que presentan una nueva línea de "productos" con "ofertas de descuento" exclusivas. La estética debe ser moderna y elegante, mostrando productos con movimientos lentos y lujosos y primeros planos, complementados por una "Generación de voz en off" profesional que explique los puntos de venta únicos y las ofertas por tiempo limitado. Este vídeo debe comunicar el prestigio de la marca mientras destaca las atractivas "ofertas de descuento."
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional de 15 segundos para redes sociales dirigido a agencias de marketing e influencers para promover campañas navideñas. El estilo visual debe ser festivo y enérgico, incorporando cortes rápidos, texto animado y melodías alegres libres de derechos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen. Enfócate en crear un impacto inmediato para impulsar el compromiso con "promociones de ventas en redes sociales" y generar entusiasmo en torno a los próximos eventos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 60 segundos "cómo hacer" para propietarios de tiendas en línea que buscan "Aumentar el Tráfico" y convertir los descuentos de temporada en mayores ingresos. El enfoque visual debe ser claro y amigable, utilizando gráficos simples y ejemplos para ilustrar los pasos clave, apoyado por un tono conversacional generado a través de "Texto a vídeo desde guion". Este vídeo tiene como objetivo empoderar a los usuarios para aprovechar eficazmente el "marketing de vídeo para comercio electrónico".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona tu Creador de Vídeos de Descuentos de Temporada

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales cautivadores para tus ofertas de temporada, mejorando el compromiso del cliente y aumentando las ventas con nuestra plataforma de creación de vídeos fácil de usar.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para promociones de temporada. Nuestras plantillas y escenas proporcionan un punto de partida perfecto para cualquier campaña.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido Promocional
Personaliza la plantilla elegida añadiendo los activos de la biblioteca de medios de tu marca. Utiliza los controles de marca (logo, colores) para incorporar tu logo y colores, asegurando la consistencia de la marca.
3
Step 3
Mejora con Funciones Profesionales
Refina tu vídeo con herramientas avanzadas de edición AI para perfeccionar el tiempo y las transiciones. Añade un toque profesional con generación de voz en off para transmitir tu mensaje claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu atractivo vídeo de descuentos de temporada. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas de redes sociales, haciéndolo listo para ser compartido con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Campañas de Temporada Inspiradoras

Produce vídeos promocionales inspiradores que destaquen emocionantes ofertas de temporada, creando urgencia y motivando a los clientes a comprar.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de descuentos de temporada atractivos?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de descuentos de temporada atractivos y vídeos promocionales. Con una extensa biblioteca de plantillas de vídeo personalizables, puedes crear sin esfuerzo anuncios de vídeo de temporada impactantes diseñados para Aumentar Ventas y captar la atención del público.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma ideal para la creación de vídeos para empresas?

HeyGen es una plataforma de creación de vídeos fácil de usar equipada con un potente editor de arrastrar y soltar y herramientas de edición AI. Nuestra abundancia de plantillas simplifica el proceso de creación de vídeos, permitiendo a las empresas producir contenido profesional con una facilidad inigualable.

¿Puedo personalizar vídeos promocionales con los elementos específicos de mi marca en HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar completamente los vídeos promocionales con tu logo, colores y mensajes únicos. También puedes utilizar nuestra extensa biblioteca de medios y material de archivo, asegurando que tus vídeos estén alineados con tu marca y sean profesionales sin marcas de agua.

¿HeyGen permite exportar anuncios de vídeo de temporada para varias plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen está diseñado para una integración perfecta con redes sociales. Puedes exportar fácilmente tus anuncios de vídeo de temporada con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones optimizadas para plataformas como Instagram y TikTok, haciendo que tu contenido sea compartible e impactante en todos los canales.

