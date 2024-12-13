Creador de Vídeos de Colección de Temporada: Potencia el Impacto de tu Campaña

Genera rápidamente vídeos de campaña de temporada cautivadores a partir de tus guiones usando nuestra innovadora función de texto a vídeo desde guion.

Produce un vídeo de colección de temporada de 30 segundos para jóvenes a la moda, mostrando prendas nuevas y vibrantes. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con cortes rápidos y una banda sonora de música pop actual, aprovechando los "Templates & scenes" de HeyGen para una estética pulida adecuada para vídeos en redes sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de campaña de temporada de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y comunidades locales, destacando eventos próximos u ofertas especiales. Emplea un estilo visual cálido y acogedor, complementado por una narración profesional y amigable, fácilmente generada usando la función de "Generación de voz en off" de HeyGen como parte de tu estrategia de Creative Engine.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de contenido personalizado de 60 segundos dirigido a potenciales clientes interesados en un nuevo producto de temporada. El vídeo debe contar con visuales animados limpios e informativos y una narración clara y concisa entregada por un "avatar de AI", asegurando accesibilidad con "Subtítulos/captions" para una experiencia de visualización inclusiva.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un potente vídeo de campaña publicitaria de 15 segundos para marcas de comercio electrónico, centrado en una oferta de temporada por tiempo limitado. El vídeo debe tener un estilo rápido y visualmente impactante con música de fondo enérgica, utilizando el "Media library/stock support" de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos y facilitar la creación de vídeos nativos de prompt.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Colección de Temporada

Produce sin esfuerzo vídeos de colección de temporada cautivadores en cuatro simples pasos, transformando tus ideas creativas en campañas profesionales con nuestro creador de vídeos AI.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza delineando el mensaje de tu campaña de temporada o aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion de la plataforma para dar forma a tu narrativa sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Visual
Elige de una biblioteca curada de plantillas de vídeo profesionales para establecer instantáneamente el tema visual y la estructura de tu colección de temporada.
3
Step 3
Añade Elementos Impulsados por AI
Da vida a tu colección incorporando avatares AI dinámicos o voces en off personalizadas, mejorando el compromiso con tu audiencia objetivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo para su distribución en plataformas, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para crear vídeos perfectos para redes sociales de tu colección de temporada.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Inspiradores de Lanzamiento de Temporada

.

Desarrolla vídeos aspiracionales para lanzar tus colecciones de temporada, inspirando a los clientes y destacando la visión única detrás de tus nuevos productos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de campaña de temporada atractivos?

El creador de vídeos AI de HeyGen, impulsado por su Creative Engine, proporciona una solución eficiente para producir vídeos de colección de temporada cautivadores. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y escritura de guiones AI para generar rápidamente contenido personalizado para tus esfuerzos de marketing.

¿Puedo usar avatares AI para personalizar mi contenido con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen, como un destacado creador de vídeos en línea, te permite integrar avatares AI realistas en tus vídeos. Utiliza la función de texto a vídeo para dar vida a tu guion con generación de voz en off natural, asegurando una entrega de contenido personalizada.

¿Qué hace de HeyGen una opción eficiente para vídeos en redes sociales?

HeyGen agiliza la creación de vídeos para redes sociales a través de su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y capacidades de edición de vídeo automatizadas. Este creador de vídeos AI permite una producción rápida de contenido, haciéndolo ideal para campañas en redes sociales consistentes y atractivas.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la generación de vídeos de principio a fin para campañas publicitarias?

HeyGen ofrece una plataforma integral para la generación de vídeos de principio a fin, perfecta para vídeos explicativos y campañas publicitarias. Sus capacidades incluyen escritura de guiones AI, diversos avatares AI y generación de voz en off, asegurando una experiencia completa y profesional de creación de vídeos desde el prompt hasta el resultado final.

