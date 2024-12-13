Creador de Vídeos Promocionales de Suscripción de Temporada: Impulsa el Compromiso

Produce rápidamente vídeos promocionales de alta calidad con avatares de IA para aumentar las renovaciones de suscripciones de temporada.

Crea un vídeo promocional de suscripción de temporada de 45 segundos dirigido a los aficionados al teatro y entusiastas de la cultura. El estilo visual debe ser elegante e inmersivo, con transiciones dinámicas entre escenas de actuaciones y reacciones del público, acompañado de música orquestal clásica y edificante. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para traducir sin problemas tu narrativa escrita en impresionantes visuales, invitando a los espectadores a asegurar su lugar para una temporada inolvidable.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar su presencia en línea. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y accesible, utilizando colores vibrantes y superposiciones de texto claras y concisas, acompañado de música de fondo contemporánea y animada. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para presentar los beneficios clave de manera directa y profesional, facilitando a los empresarios ocupados entender el valor de un contenido promocional rápido e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional inspirador de 60 segundos dirigido a potenciales clientes de una nueva línea de productos ecológicos. El estilo visual debe ser limpio, natural y visualmente atractivo, mostrando el producto en varios entornos del mundo real con una iluminación suave y ambiental, complementado con música instrumental calmante y alentadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa cálida y persuasiva, enfatizando los beneficios y la sostenibilidad del producto sin necesidad de equipos de grabación externos.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo elegante de 30 segundos para equipos de marketing y creadores de contenido, centrado en la eficiencia de las herramientas modernas de edición de vídeo. El estilo visual debe ser futurista y dinámico, con cortes rápidos, gráficos animados y una banda sonora electrónica elegante con efectos de sonido impactantes. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima accesibilidad y compromiso en todas las plataformas, destacando cómo los vídeos generados por IA optimizan el proceso de creación de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Suscripción de Temporada

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales cautivadores para tus suscripciones de temporada utilizando IA, desde el guion hasta impresionantes visuales, para atraer y comprometer a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla profesional diseñada para vídeos promocionales o introduce tu guion para generar rápidamente escenas atractivas. Esto aprovecha nuestra extensa biblioteca de plantillas para iniciar tu proceso creativo.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Personaliza tu vídeo añadiendo avatares de IA y generando voces en off a partir de tu texto, o sube tus propios medios. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de IA para dar vida a tu guion.
3
Step 3
Refina con Branding
Aplica la identidad única de tu marca incorporando tu logo, colores personalizados y añadiendo subtítulos para mejorar la accesibilidad. Utiliza nuestros controles de marca para mantener una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo promocional de suscripción de temporada de alta calidad en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Esto asegura que tu contenido esté perfectamente optimizado para cualquier canal de redes sociales o sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Aprovecha los vídeos impulsados por IA para mostrar testimonios de clientes entusiastas, construyendo confianza y alentando nuevas inscripciones de suscripción de temporada.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales?

HeyGen actúa como un creador de vídeos promocionales intuitivo, permitiendo a los usuarios generar fácilmente vídeos promocionales profesionales utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, reduciendo significativamente el tiempo de producción.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos de marketing?

HeyGen proporciona un editor en línea completo con una rica biblioteca de plantillas, permitiendo a las empresas crear vídeos de marketing atractivos. Puedes personalizar la marca, añadir medios de la biblioteca de stock y utilizar avatares de IA para mejorar tu mensaje.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos promocionales de suscripción de temporada?

Absolutamente, HeyGen funciona como un excelente creador de vídeos promocionales de suscripción de temporada, permitiéndote producir rápidamente contenido atractivo. Puedes generar vídeos explicativos con voces en off impulsadas por IA y subtítulos, optimizados para varias plataformas de redes sociales.

¿Cómo mejora la IA de HeyGen la experiencia de edición de vídeo?

HeyGen integra una potente IA para transformar la experiencia del editor de vídeo, facilitando la producción de vídeos de alta calidad generados por IA. Nuestra tecnología soporta la creación de avatares de IA dinámicos y la generación de voces en off directamente desde tu guion, todo dentro de un editor en línea intuitivo.

