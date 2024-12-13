Creador de Vídeos de Anuncios de Búsqueda: Crea Anuncios de Vídeo Atractivos Rápidamente

Aprovecha los avatares AI y las herramientas impulsadas por AI para crear anuncios de vídeo de alta calidad, estilo UGC, que convierten y hacen crecer tu negocio.

Crea un vídeo de 30 segundos, enérgico y brillante, dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es convertirse en un creador de vídeos de anuncios de búsqueda. El estilo visual debe ser atractivo, con música de fondo animada y una voz en off clara de AI, mostrando el proceso intuitivo de seleccionar y personalizar entre varios "Plantillas y escenas" para crear rápidamente anuncios de vídeo atractivos para sus productos o servicios.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo profesional y moderno de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento, destacando el poder de un Creador de Anuncios de Vídeo AI. El vídeo debe presentar cortes dinámicos y un "avatar AI" atractivo que entregue los beneficios clave, ilustrando cómo pueden personalizar sus anuncios de vídeo de manera eficiente para optimizar campañas. El audio debe ser limpio y autoritario, complementando la presentación visual elegante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo impactante de 20 segundos diseñado para gestores de redes sociales, mostrando la creación rápida de contenido para varias plataformas sociales. Emplea un estilo visual rápido y moderno con superposiciones de texto dinámicas, enfatizando la rápida función de "Generación de voz en off" para producir anuncios de vídeo impactantes en minutos. El audio debe ser conciso y llamativo, perfecto para el consumo rápido en los feeds sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo auténtico y relatable de 60 segundos dirigido a equipos de marketing que buscan contenido genuino, ilustrando la creación de anuncios de vídeo estilo UGC. La narrativa debe presentar escenarios diversos y conversacionales, con "Subtítulos/captions" claros y prominentes para asegurar accesibilidad y compromiso. El tono general debe ser cálido y acogedor, enfatizando cómo este enfoque mejora los esfuerzos de marketing de vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Anuncios de Búsqueda

Produce rápidamente anuncios de vídeo de alta calidad y atractivos para cualquier plataforma utilizando las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y su editor intuitivo para hacer crecer tu negocio.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de anuncio o eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo para iniciar tu proceso creativo. La función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen da vida a tus ideas sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI y Voz
Eleva tu contenido seleccionando un Avatar AI realista y genera voces en off de sonido natural, haciendo que tu mensaje resuene poderosamente con tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza Tus Visuales
Ajusta tu anuncio a la perfección. Añade elementos de marca usando controles de Branding (logo, colores), integra medios de archivo y aplica transiciones de escena dinámicas para personalizar tus anuncios de vídeo para un impacto máximo.
4
Step 4
Exporta Tu Anuncio de Vídeo de Alta Calidad
Renderiza tu vídeo final de alta calidad en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas sociales. Con el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, tus anuncios de vídeo atractivos están listos para impulsar el rendimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Éxito del Cliente Impulsados por AI

Transforma testimonios de clientes en anuncios de vídeo atractivos y persuasivos que construyen confianza e impulsan conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de vídeo de alto impacto?

El Creador de Anuncios de Vídeo AI de HeyGen utiliza herramientas avanzadas impulsadas por AI para simplificar todo el proceso de creación de anuncios de vídeo atractivos. Puedes transformar fácilmente guiones en visuales impactantes con Avatares AI realistas y escenas dinámicas, mejorando significativamente tus esfuerzos de marketing de vídeo.

¿Ofrece HeyGen Avatares AI para crear anuncios de vídeo únicos?

Sí, HeyGen cuenta con una amplia gama de Avatares AI que puedes utilizar para crear anuncios de vídeo estilo UGC únicos y personalizados. Estos Avatares AI ayudan a los especialistas en marketing de rendimiento a entregar contenido de vídeo de alta calidad que resuena con audiencias en varias plataformas sociales.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los anuncios de vídeo creados con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y plantillas de vídeo profesionales. Esto te permite personalizar completamente tus anuncios de vídeo con controles de marca, subtítulos y medios de archivo para que coincidan con los objetivos de tu campaña.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir contenido de vídeo de anuncios de búsqueda de manera eficiente?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de anuncios de búsqueda eficiente diseñado para ayudarte a producir rápidamente contenido de marketing de vídeo de alta calidad. Al aprovechar nuestras herramientas impulsadas por AI, las empresas pueden crear fácilmente anuncios de vídeo que impulsen el compromiso y ayuden a hacer crecer tu negocio.

