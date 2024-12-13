Descubre cómo transformar imágenes estáticas en un dinámico vídeo de escultura de 1 minuto con el potente editor de vídeo AI de HeyGen. Este vídeo instructivo, dirigido a artistas emergentes y creadores de contenido digital, te guiará en la animación de una estatua con visuales profesionales y limpios, y una voz en off AI clara y calmante, demostrando la facilidad de usar "Texto a vídeo desde guion" para narrar tu viaje artístico.

Generar Vídeo