Generador de Tutoriales de Grabación de Pantalla para Crear Vídeos Atractivos

Simplifica la creación de vídeos para contenido educativo profesional utilizando avanzadas voces en off de AI.

526/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a profesionales de marketing ocupados, mostrando lo rápido que pueden lograr la creación de vídeos de alta calidad. El estilo visual debe ser enérgico y moderno, utilizando plantillas y escenas vibrantes, con un avatar de AI atractivo que entregue los beneficios clave. El audio debe contar con música de fondo animada y una voz clara para transmitir eficiencia, ilustrando el poder de las herramientas de vídeo AI para la generación rápida de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de recorrido técnico de 90 segundos para especialistas en soporte técnico o redactores de documentación técnica, detallando el proceso de diagnóstico de un problema común de software usando un grabador de pantalla. El estilo visual debe ser altamente detallado y preciso, centrándose en capturas de pantalla claras y señales visuales, apoyado por una voz en off factual e informativa generada a través de texto a vídeo desde el guion. Enfatiza que el resultado final se puede exportar y descargar fácilmente como un MP4, con opciones de cambio de relación de aspecto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para gestores de proyectos y líderes de equipo en entornos remotos, ilustrando cómo la edición de vídeo mejorada agiliza la colaboración del equipo en comentarios y actualizaciones. El estilo visual y de audio debe ser profesional y alentador, presentando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios/soporte de archivo para visualizar flujos de trabajo colaborativos, acompañado de una voz en off cálida y clara. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos precisos para todos los miembros del equipo, independientemente de su entorno de visualización, fomentando una comunicación eficiente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Tutoriales de Grabación de Pantalla

Crea fácilmente tutoriales de grabación de pantalla atractivos con herramientas impulsadas por AI, simplificando tu proceso de creación y edición de vídeos de principio a fin.

1
Step 1
Graba o Sube Material
Comienza capturando tu pantalla directamente con el grabador de pantalla o sube material de vídeo existente, estableciendo el contenido base para tu tutorial.
2
Step 2
Añade Mejoras de AI
Mejora tu vídeo añadiendo voces en off de AI profesionales y subtítulos precisos para explicar claramente tus pasos y captar efectivamente a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Refina tu tutorial aplicando controles de marca como logos y colores, y seleccionando entre varias plantillas y escenas para alinearse perfectamente con tu estilo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Exporta tu vídeo pulido en formato MP4 de alta calidad, listo para compartir con tu equipo, estudiantes o audiencia más amplia para un impacto inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva la Formación Corporativa y la Integración

.

Utiliza la creación de vídeos impulsada por AI para hacer que los tutoriales de grabación de pantalla para formación interna e integración sean más interactivos, aumentando el compromiso y la retención de conocimientos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las capacidades clave de AI de HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos utilizando avatares de AI de vanguardia y funciones de texto a vídeo desde guion. Esto permite a los usuarios generar contenido de vídeo profesional de manera eficiente, actuando como una poderosa herramienta de vídeo AI sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Puede HeyGen mejorar mis esfuerzos con el generador de tutoriales de grabación de pantalla?

Sí, HeyGen complementa la grabación de pantalla permitiéndote añadir voces en off de AI profesionales, subtítulos y hasta avatares de AI a tus tutoriales. Esto ayuda a transformar grabaciones de pantalla básicas en vídeos educativos atractivos listos para compartir.

¿Qué opciones de salida ofrece HeyGen para mis vídeos generados?

HeyGen permite a los usuarios descargar fácilmente su contenido de vídeo de alta calidad en formatos como MP4, asegurando una amplia compatibilidad. También puedes personalizar las relaciones de aspecto y aplicar controles de marca, como tu logo y colores, antes de compartir tu vídeo terminado.

¿Cómo apoya HeyGen la colaboración en equipo y las características de accesibilidad?

HeyGen facilita la colaboración en equipo proporcionando una plataforma unificada para la creación de vídeos. Mejora significativamente la accesibilidad con subtítulos automáticos y diversas voces en off de AI, haciendo que tu contenido de vídeo interactivo sea inclusivo para una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo