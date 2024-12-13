Creador de Vídeos Escolares: Crea Contenido Educativo Atractivo

Crea fácilmente vídeos promocionales, lecciones y contenido de marketing con plantillas personalizables para escuelas, ahorrando tiempo con avatares de AI.

Crea un vídeo de marketing escolar de 30 segundos diseñado para futuros estudiantes y padres, mostrando la vibrante vida en el campus y programas únicos a través de visuales dinámicos y una banda sonora inspiradora, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para representar diversas voces y experiencias estudiantiles.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 45 segundos que explique un concepto científico complejo para estudiantes de secundaria, utilizando texto claro y conciso en pantalla y diagramas animados, mejorado por la generación de voz precisa de HeyGen para entregar información de manera efectiva y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos dirigido a potenciales nuevos profesores, destacando la comunidad de apoyo y el entorno de aprendizaje innovador con entrevistas profesionales y tomas invitantes del campus, utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para enfatizar mensajes clave y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo energético de 15 segundos para redes sociales dirigido a estudiantes actuales y padres, anunciando un próximo evento escolar o celebrando un logro reciente con cortes rápidos y música de fondo animada, rápidamente ensamblado usando las plantillas y escenas versátiles de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Escolares

Produce sin esfuerzo vídeos atractivos para el marketing de tu escuela, lecciones y comunidad con herramientas intuitivas y asistencia de AI.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige de una diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales o comienza con un lienzo en blanco para que coincida perfectamente con las necesidades de tu proyecto. Nuestra función de 'Plantillas y escenas' proporciona una plataforma de lanzamiento rápida y creativa para cualquier vídeo escolar.
2
Step 2
Crea Tu Contenido Atractivo
Transforma texto en visuales dinámicos para tu próximo "vídeo educativo". Simplemente introduce tu guion y aprovecha nuestra capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' para generar escenas y narrativas atractivas con facilidad.
3
Step 3
Añade Elementos de Audio Pulidos
Mejora el profesionalismo y la claridad de tu vídeo integrando "locuciones" de alta calidad. Utiliza nuestra función de 'Generación de locuciones' para crear narraciones de sonido natural en múltiples idiomas y acentos, perfecto para explicar temas complejos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Publica tu vídeo completado con opciones para varias plataformas. Usa 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para optimizar tu contenido para todo, desde presentaciones en el aula hasta "vídeos para redes sociales" atractivos, alcanzando a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación de Personal y Estudiantes

.

Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención en el desarrollo del personal, orientaciones estudiantiles o lecciones específicas basadas en vídeo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos para los profesores?

HeyGen empodera a los educadores para crear vídeos educativos atractivos sin esfuerzo, incluso sin experiencia previa en edición. Nuestra plataforma intuitiva ofrece plantillas de vídeo personalizables y una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, haciendo que las lecciones basadas en vídeo sean accesibles para todas las aulas.

¿Qué tipo de vídeos promocionales pueden crear las escuelas con HeyGen?

Las escuelas pueden producir una amplia gama de contenido atractivo, incluyendo vídeos dinámicos de marketing escolar, vídeos promocionales escolares impactantes y vídeos atractivos para redes sociales. Con los avatares de AI de HeyGen, crear vídeos de reclutamiento profesional que realmente destaquen es sencillo y eficiente.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar la calidad de los vídeos escolares?

Absolutamente, HeyGen proporciona herramientas de edición de AI robustas, incluyendo locuciones de alta calidad y opciones para música de fondo, para elevar tus vídeos escolares. También puedes añadir fácilmente subtítulos/captions profesionales e incorporar animaciones para crear contenido pulido y atractivo.

¿Pueden las escuelas mantener su identidad de marca al crear vídeos usando HeyGen?

Sí, HeyGen asegura que las escuelas puedan mantener completamente su identidad de marca única a través de controles de marca integrales. Puedes integrar fácilmente el logotipo de tu escuela y los colores preferidos en cualquier plantilla de vídeo, asegurando que toda la creación de vídeos para escuelas se alinee perfectamente con la imagen de tu institución.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo