Crea un vibrante vídeo educativo animado de 45 segundos sobre seguridad para estudiantes de primaria, utilizando avatares de IA atractivos para explicar reglas básicas de seguridad escolar como caminar por los pasillos y el comportamiento en el patio de recreo. El estilo visual debe ser una animación 2D brillante y amigable, complementada con una banda sonora generada por voz en off animada y alentadora. Esto asegurará que los jóvenes aprendices comprendan conceptos importantes a través de una narrativa divertida.

