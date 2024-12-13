Crea una producción cautivadora de "creador de vídeos promocionales escolares" de 60 segundos dirigida a futuros estudiantes y sus padres, mostrando la vibrante vida diaria y los programas académicos únicos. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos de estudiantes sonrientes, actividades de aula atractivas y eventos extracurriculares, complementados con una banda sonora inspiradora y animada. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente secuencias dinámicas y mejora el mensaje con una generación de Voz en off profesional que explique la misión de la escuela.

