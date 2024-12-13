Creador de Vídeos de Orientación Escolar: Crea Vídeos de Bienvenida Atractivos

Simplifica la integración y cautiva a los nuevos estudiantes con contenido atractivo utilizando plantillas y escenas personalizables.

Desarrolla un vibrante vídeo de orientación de 45 segundos para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de K-12 a su comunidad escolar, con el objetivo de crear contenido atractivo que alivie los nervios del primer día. Este vídeo debe presentar un estilo de animación amigable y colorido con una pista de fondo animada, y una narrativa de audio cálida y alentadora generada usando la generación de voz en off de HeyGen, haciéndolo perfecto para los jóvenes estudiantes y sus padres.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un sofisticado recorrido virtual de 60 segundos por el campus diseñado para estudiantes universitarios potenciales, mostrando los principales edificios académicos e instalaciones estudiantiles. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando transiciones suaves y cinematografía profesional, mientras un elocuente avatar de AI de HeyGen guía a los espectadores por el campus con una narración clara e informativa, estableciendo un tono autoritario pero acogedor para esta experiencia inmersiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo introductorio conciso de 30 segundos destacando los recursos y servicios escolares esenciales para los nuevos estudiantes de K-12, enmarcado como una guía rápida de 'lo que debes saber antes de ir'. La presentación visual debe ser brillante y accesible, empleando gráficos en movimiento simples y texto claro en pantalla, con una partitura musical alegre para mantener un ambiente atractivo. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente este vídeo informativo de orientación escolar, asegurando una experiencia acogedora para los jóvenes estudiantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un dinámico reel de 40 segundos para redes sociales para los estudiantes universitarios entrantes, enfocándose en la vibrante vida estudiantil y las diversas actividades extracurriculares disponibles en el campus. Este vídeo debe presentar un montaje rápido de interacciones y eventos reales de estudiantes, acompañado de música popular y animada, asegurando una sensación de alta energía. Incluye los subtítulos/captions de HeyGen para hacer el vídeo accesible y ampliamente compartible en varias plataformas de redes sociales, destacando efectivamente la animada experiencia estudiantil.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Orientación Escolar

Crea vídeos de orientación escolar atractivos e informativos sin esfuerzo para dar la bienvenida a nuevos estudiantes y familias, haciendo que su primera impresión sea inolvidable.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de "plantillas de vídeo educativo" diseñadas para escuelas, o empieza desde un lienzo en blanco. Esto aprovecha las "plantillas y escenas" de HeyGen.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Mejora tu vídeo con guiones personalizados, sube medios o integra "avatares de AI" para entregar información de manera atractiva. Nuestra plataforma soporta "avatares de AI".
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo el logo y los colores de tu escuela para crear "contenido atractivo" que resuene con tu audiencia. Utiliza los "controles de marca (logo, colores)" de HeyGen.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu creación, luego "exporta" tu vídeo de orientación escolar de alta calidad para compartirlo sin problemas en todas las plataformas deseadas, incluidas las "redes sociales". Esto utiliza el "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Redes Sociales Atractivas para Escuelas

.

Crea fácilmente vídeos cautivadores para redes sociales para promover eventos de orientación escolar y la vida en el campus.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación escolar atractivos?

HeyGen permite a las instituciones educativas producir vídeos de orientación escolar atractivos de manera rápida y eficiente. Utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, HeyGen simplifica el proceso de creación, haciéndolo ideal para informar a los nuevos estudiantes en escuelas K-12 y universidades.

¿Qué herramientas de AI ofrece HeyGen para creadores de vídeos educativos?

HeyGen proporciona potentes herramientas de AI para revolucionar la creación de vídeos educativos, incluyendo avatares de AI realistas y generación avanzada de voz en off. Nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar permite a los educadores transformar texto en contenido de vídeo dinámico sin esfuerzo.

¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo educativas para diferentes materias?

Sí, HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para contenido educativo, agilizando tu proceso de creación. Estas plantillas son totalmente personalizables con nuestro editor de vídeo, ayudándote a producir contenido atractivo para cualquier materia o tema.

¿Puede HeyGen apoyar recorridos virtuales por el campus o vídeos de alcance estudiantil?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos ideal para crear recorridos virtuales por el campus y vídeos de alcance estudiantil que resuenen en las redes sociales. Aprovecha los avatares de AI y una rica biblioteca de medios para crear contenido atractivo que conecte efectivamente con los estudiantes potenciales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo