Un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a estudiantes de primaria y sus padres, explicando creativamente los beneficios de leer a diario. Visualiza un entorno escolar mágico con un estilo visual alegre y colorido y un tono amigable y optimista logrado a través de la generación de voz en off de HeyGen para involucrar a los jóvenes aprendices.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un tutorial en vídeo de 45 segundos para profesores de secundaria, demostrando cómo usar eficazmente un nuevo sistema de calificación en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual claro y paso a paso con una voz en off profesional, utilizando la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de 30 segundos que muestre un proyecto de sostenibilidad liderado por estudiantes para una audiencia universitaria, con el objetivo de inspirar la participación. Emplea una estética visual moderna y dinámica con los avatares de AI de HeyGen para presentar la iniciativa, acompañado de una banda sonora enérgica.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 50 segundos para administradores escolares y miembros de la PTA, detallando un nuevo protocolo de seguridad en el campus. Este vídeo explicativo necesita un estilo visual conciso y autoritario y una voz en off clara, asegurando la accesibilidad para todos los espectadores al incorporar la función de subtítulos automáticos de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos Escolares

Produce fácilmente vídeos educativos atractivos e informativos con la plataforma intuitiva de HeyGen, diseñada para simplificar temas complejos.

1
Step 1
Crea un Nuevo Explicativo
Comienza tu proyecto educativo seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeos explicativos profesionales, proporcionando un inicio rápido para cualquier tema.
2
Step 2
Añade Tu Contenido Educativo
Incorpora tu guion y deja que nuestra función de voz en off de AI genere una narración clara y atractiva. Mejora el aprendizaje con visuales y animaciones relevantes.
3
Step 3
Personaliza y Perfecciona
Utiliza el editor de arrastrar y soltar para organizar escenas sin esfuerzo, añadir texto y aplicar la marca. Asegúrate de que tu vídeo explique perfectamente conceptos complejos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Prepara tu vídeo explicativo completado para compartirlo en varias plataformas. Produce contenido educativo de alta calidad de manera eficiente y efectiva.

Casos de Uso

Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje

Aprovecha los explicativos potenciados por AI para aumentar significativamente el compromiso de los estudiantes y mejorar la retención del conocimiento en entornos educativos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los educadores a crear vídeos explicativos escolares atractivos?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos explicativos escolares, permitiendo a los educadores crear rápidamente vídeos explicativos animados de alta calidad para diversas materias. Con avatares de AI y escenas personalizables, puedes transformar temas complejos en tutoriales en vídeo fácilmente comprensibles.

¿Ofrece HeyGen funciones de voz en off de AI y texto a vídeo para la producción de vídeos explicativos?

Sí, HeyGen integra generación avanzada de voz en off de AI y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote convertir guiones en audio profesional y vídeos explicativos animados dinámicos sin esfuerzo. Esto agiliza todo el proceso de producción de vídeo.

¿Hay plantillas de vídeos explicativos preconstruidas disponibles en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeos explicativos y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, lo que facilita la creación de vídeos explicativos sin experiencia previa en diseño o edición. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con tu contenido y marca.

¿Qué características de marca y accesibilidad ofrece HeyGen para vídeos explicativos animados?

HeyGen ofrece controles de marca completos, incluyendo fuentes personalizadas e integración de logotipos, para asegurar que tus vídeos explicativos animados se alineen con tu marca. Además, la plataforma proporciona subtítulos automáticos y varias opciones de exportación para mejorar la accesibilidad y el alcance.

