Imagina crear un vibrante vídeo de 30 segundos para captar la atención de futuros estudiantes y sus padres sobre un nuevo curso en línea, utilizando un avatar de IA amigable de HeyGen para presentar el plan de estudios. El estilo visual y de audio debe ser animado y moderno, incorporando texto animado y una locución clara para resaltar los beneficios clave y despertar el interés en la oferta educativa.

