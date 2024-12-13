Creador de Videos de Comunicación Escolar: Conecta con Facilidad

Impulsa la inscripción y el compromiso escolar creando videos dinámicos con nuestros avanzados avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para los padres de nuevos estudiantes, guiándolos a través de la 'interfaz amigable para principiantes' del portal en línea de la escuela. El vídeo debe presentar un avatar de IA amigable que muestre los pasos, incorporando ejemplos de captura de pantalla y utilizando visuales simples y atractivos para hacer que el proceso de incorporación sea fluido y sin estrés para estos nuevos usuarios de un recurso de video interactivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial de 2 minutos para estudiantes de secundaria, enseñándoles cómo usar herramientas específicas de 'edición de video' dentro de su aplicación de aula para un proyecto. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con vídeos animados de la interfaz en acción, con subtítulos/captions claros y accesibles generados por HeyGen para apoyar la comprensión y atender a diversas necesidades de aprendizaje, asegurando que nadie se pierda los detalles técnicos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de consejo rápido de 45 segundos para el personal escolar sobre cómo optimizar sus 'flujos de trabajo' diarios utilizando una nueva herramienta digital. Este vídeo debe aprovechar las plantillas prediseñadas de HeyGen para una creación rápida, presentando imágenes de stock relevantes y clips de video de la biblioteca de medios para mejorar visualmente las instrucciones, haciendo que la capacitación sea tanto eficiente como visualmente atractiva para educadores ocupados y personal de apoyo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Comunicación Escolar

Crea fácilmente videos animados atractivos para mejorar la comunicación escolar y promocionar tu institución con nuestras intuitivas herramientas de video de IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para adaptarse al mensaje de tu escuela, o comienza con un lienzo en blanco para construir tu video interactivo desde cero.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales con IA
Da vida a tu mensaje añadiendo avatares de IA, personajes personalizados y escenas dinámicas. Ajusta colores, fuentes y controles de marca para que coincidan con la identidad de tu escuela para videos animados profesionales.
3
Step 3
Añade Contenido y Medios Atractivos
Incorpora texto, imágenes y clips de video de nuestra extensa biblioteca de medios o sube los tuyos. Mejora la claridad con subtítulos/captions generados automáticamente y generación de locuciones para todos tus videos explicativos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Finaliza tu video de comunicación escolar revisando el contenido. Una vez perfecto, expórtalo en varios formatos de aspecto y compártelo fácilmente en las plataformas de tu comunidad escolar, incluyendo videos para redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Capacitación Efectiva para Personal y Padres

Mejora el compromiso y la retención en la capacitación del personal escolar y las sesiones informativas para padres a través de videos interactivos e informativos potenciados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos para comunicaciones escolares?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de video de IA, incluyendo avatares de IA y generación de texto a video de IA, para hacer que la creación de videos de comunicación escolar atractivos sea sencilla. Su interfaz intuitiva y plantillas listas para usar permiten a los educadores y administradores producir videos animados de alta calidad rápidamente.

¿Puede HeyGen ayudar a las escuelas a mantener la coherencia de marca en todo su contenido de video?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a las escuelas incorporar logotipos, colores y fuentes personalizados en sus videos de marketing. Esto asegura que cada video, desde contenido promocional hasta videos explicativos, se alinee perfectamente con la identidad de la escuela.

¿Qué características avanzadas de IA ofrece HeyGen para mejorar los videos educativos?

HeyGen integra tecnología de IA poderosa como texto a voz de IA para locuciones realistas y subtítulos de IA para accesibilidad y traducción. Los usuarios también pueden utilizar la extensa biblioteca de medios de stock y herramientas de edición de video de arrastrar y soltar para enriquecer sus proyectos de video interactivo.

¿HeyGen admite la creación de contenido de video diverso para diversas necesidades escolares?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma versátil de creación de videos en línea adecuada para videos de marketing, videos de capacitación, videos para redes sociales y comunicaciones internas. Con sus flujos de trabajo flexibles y opciones de compartición fáciles, las escuelas pueden producir presentaciones animadas y grabar lecciones de manera eficiente.

