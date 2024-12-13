HeyGen agiliza el proceso de generación de diversos vídeos educativos con potentes funciones como la conversión instantánea de texto a vídeo, generación de voz en off y subtítulos automáticos. Esto asegura una comunicación clara y accesibilidad, permitiendo una producción de vídeo rápida y eficiente para todas las necesidades de tu escuela, desde lecciones en el aula hasta comunicaciones con los padres.