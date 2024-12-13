Generador de Vídeos de Anuncios Escolares: Crea Actualizaciones Atractivas

Transforma tus anuncios escolares en vídeos atractivos usando texto a vídeo desde el guion.

553/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un inspirador "Vídeo de Admisión Escolar" de 60 segundos dirigido a futuros estudiantes y sus familias, destacando las oportunidades únicas y la vibrante comunidad de la institución. La estética visual debe ser profesional y acogedora, incorporando imágenes de alta calidad de aulas, actividades extracurriculares y vida en el campus, acompañado de una voz en off confiada y tranquilizadora. Aprovecha la función de "Generación de voz en off" de HeyGen para producir una narración pulida para este crucial "vídeo promocional escolar", asegurando un mensaje convincente para los posibles solicitantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un clip crucial de "anuncios en vídeo" de 30 segundos para todos los estudiantes, profesores y personal, detallando una importante actualización de políticas escolares sobre protocolos de seguridad. El estilo visual y de audio debe ser claro, conciso y autoritario, utilizando un fondo limpio y un mensaje directo para asegurar la máxima comprensión. Incluye "Subtítulos/captions" generados por HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar el mensaje, asegurando que la información vital sea absorbida por todos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un dinámico vídeo promocional de 15 segundos para una "Campaña del Consejo Estudiantil" o un emocionante evento escolar próximo, dirigido a los estudiantes actuales a través de varias plataformas de redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser moderno y atractivo, utilizando cortes rápidos, texto animado y una pista musical popular y animada. Usa la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para adaptar fácilmente esta vibrante "creación de vídeo" a diferentes gráficos y plataformas de redes sociales, asegurando un amplio alcance e impacto máximo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios Escolares

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios escolares atractivos con nuestras herramientas y plantillas intuitivas, asegurando que tus mensajes sean vistos y escuchados por tu comunidad.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu vídeo de anuncio seleccionando entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales, o introduce tu guion para generar vídeo a partir de texto.
2
Step 2
Añade Elementos Multimedia
Mejora tu vídeo utilizando nuestra extensa biblioteca multimedia para metraje de archivo e imágenes, o sube las tuyas para personalizar tu anuncio escolar.
3
Step 3
Aplica la Marca
Mantén la identidad visual de tu escuela aplicando controles de marca personalizados, incluyendo tu logo y colores de marca específicos, a lo largo de tu vídeo.
4
Step 4
Genera y Exporta
Finaliza tu anuncio y expórtalo con opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto, listo para compartir a través de varias plataformas de redes sociales o canales de comunicación escolar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a Tu Comunidad Escolar con Vídeo

.

Crea anuncios en vídeo poderosos y motivadores para inspirar a los estudiantes, celebrar logros o compartir mensajes importantes que resuenen con tu comunidad escolar.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncios escolares?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con una amplia selección de plantillas de vídeos escolares y funciones de edición con IA, permitiéndote producir anuncios en vídeo profesionales sin esfuerzo. Su plataforma intuitiva es un potente creador de vídeos escolares diseñado para la eficiencia.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeos escolares con la marca de mi escuela?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar las plantillas de vídeos escolares con el logo de tu escuela, colores de marca y otros elementos creativos para asegurar que tus anuncios en vídeo sean distintivos y fieles a la marca.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos escolares atractivos?

HeyGen proporciona características creativas avanzadas, incluyendo avatares de IA, capacidades de texto a vídeo y generación de voz en off realista para hacer que tus vídeos de anuncios escolares sean realmente atractivos. También puedes incorporar metraje de archivo y animaciones para elevar tu contenido.

¿HeyGen admite varios formatos para proyectos de vídeos escolares?

Sí, HeyGen es un versátil creador de vídeos escolares que admite varias relaciones de aspecto y opciones de exportación, facilitando la creación de vídeos para diferentes plataformas. Comparte tus anuncios en vídeo sin problemas a través de redes sociales u otros canales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo