Potente Generador de Vídeos de Escenarios para Flujos de Trabajo Creativos con IA

Simplifica los Flujos de Trabajo Creativos con IA y genera vídeos impresionantes desde guion con la innovadora funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos para profesionales de TI y desarrolladores, demostrando cómo simplificar documentación compleja en visuales atractivos usando "Flujos de Trabajo Creativos con IA". El estilo visual debe ser limpio y diagramático, complementado por una voz en off precisa e informativa. Aprovecha la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente explicaciones detalladas en un formato digerible, mostrando la eficiencia en la "escalada de producción" de contenido técnico.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo introductorio de 60 segundos dirigido a nuevos usuarios de software y equipos técnicos, ilustrando las funcionalidades principales de una nueva "herramienta de IA". Emplea una estética visualmente atractiva y paso a paso, acompañada de una narración de audio amigable pero profesional. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para configurar rápidamente la secuencia introductoria, destacando cómo estas "plantillas de vídeo personalizables" aceleran la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación de 2 minutos para formadores corporativos y departamentos de L&D, demostrando el uso efectivo de un "generador de vídeos de escenarios" para el aprendizaje interactivo. La presentación visual debe ser educativa con ejemplos prácticos, apoyada por una voz en off profesional y texto claro en pantalla. Implementa los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión en diversos entornos de aprendizaje, aprovechando la tecnología de "vídeo con IA" para crear módulos de formación dinámicos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y creadores de contenido, mostrando cómo producir "visuales listos para producción" para varias campañas. Este vídeo requiere un estilo visual dinámico y pulido, acompañado de una pista de audio impactante para captar la atención. Aprovecha la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para integrar activos visuales de alta calidad sin problemas, transformando tu "guion a vídeo" de marketing sin esfuerzo.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Escenarios

Transforma tus guiones en vídeos de escenarios atractivos y profesionales con herramientas potenciadas por IA, mejorando tus flujos de trabajo creativos y escalando la producción sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de escenario. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion te permite generar instantáneamente la base de tu vídeo desde tu entrada basada en texto, sirviendo como tu generador de guion a vídeo con IA.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Escenas de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar personajes en tu escenario. Combínalos con plantillas y escenas adecuadas para establecer el escenario visual perfecto, dando vida a tus activos visuales.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Refina
Mejora tu escenario con generación de Voz en Off realista, seleccionando entre varias voces e idiomas. Este paso te da un control creativo detallado para perfeccionar la narrativa e integrar medios de apoyo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Listo para Producción
Una vez que tu escenario esté completo, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para renderizar tu vídeo en los formatos deseados. Tus visuales listos para producción están ahora listos para compartir, ayudándote a escalar la producción eficientemente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso de Formación con Escenarios de IA

.

Mejora las experiencias de aprendizaje creando vídeos de formación dinámicos basados en escenarios que mejoran la retención y comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA desde un guion?

HeyGen actúa como un intuitivo "generador de guion a vídeo con IA", transformando tu texto en contenido de "vídeo con IA" atractivo. Los usuarios pueden producir fácilmente "vídeos de cabeza parlante" y otros formatos de "vídeo de escenarios" utilizando "plantillas de vídeo personalizables" y "avatares de IA" realistas.

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para los visuales generados por IA?

HeyGen ofrece un amplio "control creativo" para desarrollar "visuales generados por IA" dentro de tus proyectos de "vídeo con IA". Puedes "editar visuales", integrar varios "activos visuales" y ajustar "plantillas de vídeo personalizables" para alinearse perfectamente con la visión de tu marca.

¿Pueden las herramientas de IA de HeyGen apoyar eficientemente la escalada de producción para Flujos de Trabajo Creativos con IA?

Absolutamente, las potentes "herramientas de IA" de HeyGen están diseñadas para "escalar la producción" al simplificar los "Flujos de Trabajo Creativos con IA". Funciones como la generación de "guion a vídeo", "generación de voz en off" y "subtítulos/captions" automatizados permiten a las empresas producir rápidamente grandes volúmenes de contenido de "vídeo con IA".

¿Aseguran los modelos de IA de HeyGen visuales listos para producción para vídeos profesionales con IA?

Sí, los avanzados "modelos de IA" de HeyGen están diseñados para generar "visuales listos para producción" de alta calidad para cada "vídeo con IA". Aprovechando capacidades sofisticadas, incluyendo el procesamiento de "imagen a imagen", se asegura una salida pulida y profesional para tus necesidades de "generador de vídeos de escenarios".

