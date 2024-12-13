Crea Fácilmente con Nuestro Creador de Vídeos de Anuncio de Fecha

Personaliza fácilmente hermosas invitaciones en vídeo en minutos usando nuestro editor de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas y escenas personalizables.

¿Qué tal producir un emotivo vídeo de 30 segundos para anunciar la fecha de la boda, dirigido específicamente a parejas comprometidas, con un toque personal inigualable? Este elegante vídeo presentaría visuales suaves y románticos, música de fondo delicada, y aprovecharía la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para mostrar los detalles clave de la fecha de manera fluida, facilitando la personalización de su anuncio de manera hermosa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una animada invitación en vídeo de 45 segundos para organizadores de eventos que planean una fiesta temática caprichosa o un aniversario importante. Esta vibrante producción debería mostrar elementos animados juguetones y música alegre y peculiar, todo construido sin esfuerzo utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para captar la atención inmediata y establecer un tono emocionante.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un pulido vídeo de 60 segundos para anunciar la fecha dirigido directamente a profesionales ocupados que necesitan anunciar un evento corporativo crucial con la máxima sofisticación. El estilo visual sería moderno y limpio, complementado por música de fondo profesional y calmante, donde un avatar de IA elocuente, impulsado por la función de avatares de IA de HeyGen, entrega con confianza el mensaje clave para una experiencia verdaderamente impresionante de creador de vídeos de anuncio de fecha.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un enérgico vídeo de 20 segundos para amigos que planean una fiesta sorpresa o una reunión especial, perfectamente diseñado para compartir rápidamente en redes sociales. Este dinámico vídeo debe incorporar un vibrante estilo de collage visual, música pop animada, y utilizar la generación de voz en off de HeyGen para entregar un mensaje divertido y personalizado, asegurando un anuncio de fecha memorable para todos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Fecha

Crea fácilmente vídeos personalizados de 'anuncio de fecha' con plantillas personalizables y herramientas de edición para compartir tu anuncio especial.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza seleccionando de nuestra amplia gama de "Plantillas y escenas" diseñadas profesionalmente para encontrar el punto de partida perfecto para tus "plantillas de vídeo de anuncio de fecha".
2
Step 2
Personaliza Tus Detalles
Personaliza fácilmente tu vídeo añadiendo detalles del evento, fotos y mensajes personalizados usando nuestras herramientas de edición intuitivas.
3
Step 3
Mejora con Elementos Creativos
Accede a nuestra extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" para incluir música, transiciones y "elementos animados" llamativos, haciendo que tu anuncio sea vibrante.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para descargar tu 'anuncio de fecha' como un "archivo MP4", listo para compartir con amigos y familiares.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspiradoras Invitaciones para Eventos

.

Crea invitaciones en vídeo personalizadas que generen emoción y anticipación para tu próximo evento especial.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de anuncio de fecha personalizado?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas personalizables, lo que facilita la creación de un vídeo de anuncio de fecha único y personalizado. Puedes aprovechar nuestras herramientas impulsadas por IA y un editor fácil de arrastrar y soltar para añadir elementos animados y hacerlo verdaderamente tuyo.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos fácil para invitaciones de anuncio de fecha?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos con sus herramientas impulsadas por IA y su intuitivo editor fácil de arrastrar y soltar. Puedes generar rápidamente un vídeo profesional de anuncio de fecha a partir de un guion, completo con generación de voz en off y avatares de IA, optimizando tu flujo de trabajo.

¿Puedo descargar mi vídeo de anuncio de fecha y compartirlo en redes sociales?

¡Absolutamente! HeyGen te permite descargar fácilmente tu vídeo de anuncio de fecha completado como un archivo MP4 de alta calidad. Esto lo hace perfecto para compartir en todas las plataformas de redes sociales y enviar como invitaciones en vídeo.

¿HeyGen proporciona herramientas de edición avanzadas para mi anuncio de fecha?

Sí, HeyGen proporciona herramientas de edición completas y controles de marca para asegurar que tu vídeo de anuncio de fecha sea pulido y profesional. Puedes utilizar una rica biblioteca de medios, añadir transiciones e incluso incorporar tu propio logo para un toque distintivo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo