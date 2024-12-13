Crea un vídeo promocional de 30 segundos utilizando la generación de voz en off de HeyGen para destacar los nuevos servicios de primavera de un salón y ofertas por tiempo limitado. Dirígete a nuevos clientes potenciales y a los clientes leales existentes con un estilo visual brillante, moderno y acogedor que muestre primeros planos de alta calidad de los nuevos tratamientos, acompañado de música contemporánea y animada y una voz clara y amigable que explique los beneficios. Este creador de vídeos promocionales para salones ayuda a crear contenido atractivo fácilmente.

