Crea un vídeo tutorial de Salesforce de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios de Salesforce, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de la navegación básica. El estilo visual debe ser limpio y profesional, complementado por una voz clara y concisa, enfatizando la facilidad de uso para ayudar a los usuarios a dominar rápidamente las funciones esenciales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de introducción de 60 segundos para equipos de RRHH que presente a los nuevos empleados el ecosistema de Salesforce, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y atractivo con música de fondo animada y una voz en off humana para asegurar una introducción fluida a los programas de formación de Salesforce.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial de software de 30 segundos para usuarios experimentados de Salesforce, centrado en una función avanzada. El vídeo requiere un estilo visual dinámico y rápido con gráficos ricos, apoyado por una voz segura y enérgica, y debe aprovechar la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de 50 segundos dirigido a administradores y desarrolladores de Salesforce para el desarrollo de habilidades, explicando un proceso de configuración complejo. La presentación visual debe ser instructiva, tranquila y detallada, incorporando destacados de texto en pantalla, todo mientras presenta una voz calmada y autoritaria generada a través de la generación de voz en off de HeyGen. Este vídeo de formación de Salesforce mejorará habilidades específicas de la plataforma.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Tutoriales de Salesforce

Crea vídeos tutoriales de Salesforce atractivos y efectivos rápida y fácilmente, simplificando la incorporación y el desarrollo de habilidades para tu equipo con potentes herramientas de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Indicación
Comienza escribiendo tu guion detallado de tutorial de Salesforce o introduciendo una indicación. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen generará el contenido inicial del vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora tus vídeos de formación de Salesforce seleccionando un avatar de IA profesional para presentar tu contenido. Esto da vida a tus instrucciones con una entrega atractiva y natural.
3
Step 3
Aplica Personalización y Marca
Mantén la coherencia de la marca utilizando los controles de personalización de marca de HeyGen para incorporar tu logotipo, colores y fuentes, asegurando que tus vídeos instructivos de Salesforce se alineen con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo tutorial profesional de Salesforce, luego aprovecha el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones de HeyGen para prepararlo para varias plataformas, haciéndolo listo para tus programas de formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Clips Explicativos Rápidos

.

Crea rápidamente clips de vídeo cortos e impactantes para consejos, actualizaciones o microaprendizaje de Salesforce, perfectos para compartir en plataformas internas o redes sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación de Salesforce?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos tutoriales de Salesforce, permitiéndote generar fácilmente vídeos de formación de Salesforce de alta calidad. Puedes transformar tu guion en vídeos instructivos atractivos rápidamente, agilizando tus programas de formación.

¿Qué papel juega la IA en la generación de vídeos tutoriales de Salesforce con HeyGen?

HeyGen aprovecha la avanzada IA como un agente de vídeo de IA para permitir la creación rápida de texto a vídeo para tus tutoriales de Salesforce. Esto facilita la generación de vídeos de principio a fin, permitiéndote crear vídeos profesionales a partir de simples indicaciones.

¿Puede HeyGen personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de incorporación de Salesforce?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de personalización de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores en tus vídeos de incorporación de Salesforce. También puedes utilizar diversos avatares de IA y subtítulos/captions automáticos para mejorar el compromiso y la profesionalidad.

¿Es HeyGen adecuado para crear tutoriales de software generales y contenido de desarrollo de habilidades?

Sí, HeyGen es una excelente herramienta para producir vídeos atractivos para tutoriales de software generales y desarrollo de habilidades. Sus robustas características, incluyendo una biblioteca de medios completa, apoyan una amplia gama de contenido instructivo más allá de solo Salesforce.

