Creador de Vídeos de Ventas: Aumenta tus Ventas y Compromiso

Crea sin esfuerzo vídeos de ventas profesionales que aumenten tus ventas y enganchen a las audiencias utilizando texto a vídeo avanzado desde guion.

Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a profesionales de ventas, demostrando la creación sin esfuerzo de vídeos de ventas profesionales. El estilo visual es moderno y limpio, utilizando avatares de IA para presentar el contenido con una voz en off clara y optimista, mostrando cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen simplifica la creación de vídeos de IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a empresas que buscan incorporar rápidamente nuevos clientes o explicar productos complejos. Con un estilo visual atractivo y educativo, este vídeo presenta un avatar de IA amigable que ofrece una explicación concisa, respaldada por ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, mientras que la generación de voz en off asegura una voz de marca consistente para tu Agente de Vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos diseñado para equipos de ventas ansiosos por aumentar las ventas a través de mensajes de vídeo personalizados. Su estilo visual es directo y atractivo, haciendo que el espectador se sienta personalmente dirigido, acompañado de una voz en off cálida y acogedora, utilizando los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para crear vídeos personalizados para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 45 segundos, rápido y orientado a soluciones, para gerentes de marketing que necesitan escalar la producción de contenido de vídeo de manera eficiente. El estilo visual debe ser enérgico, con una voz en off autoritaria y subtítulos claros, demostrando cómo las plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion permiten la creación rápida de diversos vídeos de ventas sin recursos extensos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ventas

Crea rápidamente vídeos de ventas impactantes que capturen la atención y enganchen a los prospectos, transformando tu enfoque de ventas con una plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales, o introduce tu guion para aprovechar la funcionalidad de texto a vídeo desde guion. Esto permite una creación rápida y eficiente de vídeos de IA.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA adecuado para presentar tu contenido, haciendo tus vídeos de ventas más atractivos y personales.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Refina aún más tu vídeo generando automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad. También puedes incluir música libre de derechos usando nuestras herramientas de edición de vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte sin Problemas
Finaliza tu vídeo exportándolo en varios formatos de relación de aspecto para diferentes plataformas, asegurando que tu contenido esté listo para aumentar las ventas y alcanzar a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Testimonios de Clientes

.

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos y atractivos vídeos de IA que construyen confianza, establecen credibilidad e influyen en las decisiones de compra.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de ventas profesionales?

HeyGen utiliza una plataforma avanzada impulsada por IA y un editor fácil de usar de arrastrar y soltar, lo que hace increíblemente fácil producir vídeos de ventas de alta calidad. Sus robustas herramientas de edición de vídeo, combinadas con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, agilizan todo el proceso de producción desde el concepto hasta la entrega.

¿Puede HeyGen ayudar a automatizar y personalizar mensajes de vídeo para el alcance de ventas?

Sí, HeyGen mejora significativamente el alcance de ventas a través de la personalización con IA, permitiéndote crear avatares de IA personalizados y usar voces clonadas por IA. Esto permite la producción eficiente de mensajes de vídeo personalizados, ayudándote a conectar más efectivamente con prospectos y nutrir clientes potenciales a gran escala.

¿Qué características técnicas están disponibles para editar vídeos de ventas dentro de HeyGen?

HeyGen ofrece un conjunto completo de edición de vídeo con características como generación automática de subtítulos, varias plantillas y acceso a la biblioteca de medios para contenido de stock. También puedes personalizar tu vídeo con controles de marca y redimensionamiento de relación de aspecto para diversas plataformas de redes sociales.

¿Ofrece HeyGen alguna solución para alojar y compartir contenido de ventas en vídeo?

Absolutamente. HeyGen funciona como una plataforma de alojamiento de vídeo totalmente integrada, permitiéndote gestionar, incrustar y compartir tus vídeos de ventas creados directamente. Esto asegura que tus vídeos de ventas de aspecto profesional sean fácilmente accesibles y funcionen de manera óptima en todos tus canales de comunicación.

