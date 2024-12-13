Creador de Vídeos de Formación en Ventas: Mejora el Rendimiento con IA

Crea vídeos de formación atractivos con avatares de IA realistas para una incorporación personalizada y un ahorro de tiempo significativo.

Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a gerentes de ventas y formadores corporativos, ilustrando cómo aprovechar una plataforma de vídeo con IA para agilizar la creación de vídeos de formación en ventas impactantes. El estilo visual y de audio debe ser profesional y atractivo, con un avatar de IA confiado explicando claramente las metodologías clave de ventas con una voz en off persuasiva de IA. Este vídeo debe resaltar la eficiencia y calidad alcanzable a través de las capacidades de generación de avatares y voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para equipos de documentación técnica y profesionales de L&D, demostrando cómo crear documentación en vídeo de manera rápida y completa. La estética debe ser informativa, limpia y paso a paso, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos claros, acompañados de una narración calmada y educativa. Muestra cómo la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma sin esfuerzo guías escritas en experiencias de aprendizaje visual atractivas, con Subtítulos/captions generados automáticamente para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a representantes de ventas y nuevos empleados para una incorporación personalizada, presentándoles una nueva característica del producto. El estilo visual debe ser amigable y visualmente atractivo con colores vibrantes y música de fondo animada, haciendo que la información compleja sea digerible. Enfatiza la facilidad de utilizar las plantillas de vídeo de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para personalizar rápidamente vídeos de habilitación de ventas atractivos que resuenen personalmente con cada espectador.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de exhibición de 2 minutos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, destacando el poder transformador de una plataforma de vídeo con IA para escalar la creación de contenido y lograr ahorros de tiempo significativos. El estilo visual y de audio debe ser moderno y eficiente, demostrando un flujo de trabajo sin interrupciones donde los avatares de IA de HeyGen presentan varios aspectos de los beneficios de la plataforma, enfatizando lo fácil que es producir vídeos de alta calidad para diversas necesidades sin edición extensa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación en Ventas

Agiliza la creación de vídeos de formación en ventas profesionales con una plataforma de vídeo con IA intuitiva, transformando guiones en contenido atractivo sin esfuerzo para empoderar a tu equipo de ventas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de formación o discurso de ventas. Aprovecha Texto a vídeo desde guion para transformar automáticamente tu texto escrito en visuales atractivos para vídeos de formación efectivos.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje y personalizar tu formación en ventas. Explora varias plantillas de vídeo para encontrar el punto de partida perfecto para tu contenido de vídeo.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo de formación en ventas con una narración profesional. Utiliza la generación de voz en off para añadir audio claro y consistente, asegurando que tu mensaje se entregue efectivamente para vídeos de habilitación de ventas convincentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y ajusta fácilmente sus dimensiones utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas. Comparte tu vídeo de calidad profesional con tu equipo para mejorar sus habilidades de ventas utilizando esta poderosa plataforma de vídeo con IA.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Ventas Motivacional

.

Produce vídeos motivacionales inspiradores para elevar a los equipos de ventas y alcanzar un rendimiento máximo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la plataforma de vídeo con IA de HeyGen la creación de contenido?

La plataforma de vídeo con IA de HeyGen simplifica la producción de vídeos transformando guiones en vídeos dinámicos utilizando avatares de IA y tecnología avanzada de voz en off de IA. Esta poderosa combinación reduce significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la creación de vídeos.

¿Puede HeyGen usarse efectivamente como creador de vídeos de formación en ventas?

Absolutamente. HeyGen es un robusto creador de vídeos de formación en ventas, perfecto para crear vídeos de formación atractivos y vídeos de habilitación de ventas. Soporta experiencias de incorporación personalizadas y una transferencia de conocimiento eficiente dentro de tu equipo de ventas, aprovechando sus plantillas de vídeo intuitivas.

¿Qué ventajas técnicas ofrece HeyGen para la documentación de vídeo segura?

HeyGen está construido con medidas de seguridad robustas, asegurando un entorno confiable para todas tus necesidades de documentación de vídeo. Cumplimos con SOC 2 y GDPR, reflejando nuestro compromiso con la protección de datos y los estándares de la industria para la seguridad técnica.

¿Qué beneficios proporciona el uso de HeyGen para crear varios tipos de vídeos de formación?

HeyGen ofrece un ahorro de tiempo significativo y mejora la colaboración al crear vídeos de formación, incluyendo la incorporación personalizada y vídeos de marketing. Sus capacidades para la generación de guiones con IA y un completo conjunto de edición de vídeo hacen que la producción de vídeos profesionales sea accesible y eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo