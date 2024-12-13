Generador de Vídeos de Formación en Ventas: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Desarrolla vídeos de formación en ventas profesionales con avatares de IA realistas que involucren a los aprendices y transmitan información compleja de manera clara.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a gerentes de ventas, demostrando cómo esta plataforma de vídeo de IA reduce drásticamente los costos de producción de vídeo. El vídeo debe emplear texto a vídeo a partir de un guion, con visuales elegantes y basados en datos y un estilo de audio autoritario, con subtítulos esenciales para garantizar claridad y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 2 minutos basado en escenarios dirigido a un equipo de ventas existente, centrado en estrategias avanzadas de habilitación de ventas y técnicas de manejo de objeciones. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen, incorporando un sólido soporte de biblioteca de medios/stock para crear una experiencia visual interactiva y moderna que fomente el perfeccionamiento de habilidades y la aplicación práctica.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para profesionales de marketing que están generando contenido de ventas, mostrando la rapidez y facilidad de usar un generador de vídeo de IA. Este prompt enfatiza la creación rápida de contenido de marca, utilizando varias plantillas de vídeo y destacando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para una distribución fluida en múltiples plataformas, todo con un estilo de audio optimista y conciso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Ventas

Crea rápidamente vídeos de formación en ventas profesionales y atractivos utilizando IA avanzada, transformando tus guiones en contenido visual dinámico en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de formación en ventas en el editor de HeyGen, que convierte automáticamente tu texto en vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Mejora tu contenido de formación seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA para ser tu presentador en pantalla.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Refina tu vídeo añadiendo visuales relevantes, música de fondo y aplicando tus controles de marca, permitiendo una personalización completa para un aspecto pulido.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo de Formación
Con un solo clic, genera tu vídeo de formación en ventas pulido desde la plataforma de vídeo de IA, listo para ser compartido inmediatamente con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido Dinámico de Habilitación de Ventas

Produce vídeos de éxito del cliente convincentes con IA, empoderando a tu equipo de ventas con contenido de habilitación impactante y fácilmente compartible.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para empresas?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma texto en vídeos profesionales con facilidad. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA realistas e introducir su guion para una conversión de texto a vídeo sin problemas, agilizando significativamente todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puedo personalizar vídeos con la identidad de mi marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar fácilmente tus vídeos con tus logotipos y colores de marca específicos. Utiliza nuestras plantillas de vídeo profesionales para mantener una apariencia consistente y de marca en todo tu contenido de vídeo.

¿Qué opciones de voz e idioma ofrece HeyGen para los vídeos?

HeyGen cuenta con un potente generador de voz de IA con una amplia selección de voces realistas y soporta traducciones para un alcance global. Esto permite a los usuarios generar fácilmente locuciones de alta calidad en múltiples idiomas, haciendo que tu contenido sea accesible a una audiencia más amplia.

¿Cómo puede HeyGen mejorar las iniciativas de formación y habilitación de ventas?

HeyGen actúa como un generador efectivo de vídeos de formación en ventas, permitiendo la producción rápida de contenido atractivo para la habilitación de ventas y vídeos de incorporación. Al aprovechar nuestra plataforma de vídeo de IA, las empresas pueden reducir significativamente los costos de producción de vídeo mientras entregan materiales de formación impactantes.

