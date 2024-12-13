Crea un vídeo promocional dinámico e inspirador de 30 segundos diseñado para gerentes de ventas y líderes de equipo, mostrando el impacto de tus últimos cursos de formación en ventas. El estilo visual debe ser elegante con gráficos profesionales y música de fondo motivadora, mientras que el audio presenta a un narrador seguro. Enfatiza lo fácil que es producir vídeos promocionales de alta calidad utilizando las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen.

Generar Vídeo