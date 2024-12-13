Creador de Vídeos Promocionales de Ventas: Impulsa Tu Negocio Hoy

Crea rápidamente vídeos promocionales y aumenta las ventas usando nuestro editor de vídeo AI con plantillas y escenas listas para usar.

Crea un vídeo promocional de ventas de 30 segundos para un nuevo producto SaaS innovador, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y tiendas de comercio electrónico. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, con animaciones limpias y música de fondo inspiradora y animada. El vídeo debe articular claramente la propuesta de valor del producto, demostrando cómo ayuda a aumentar las ventas. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar contenido convincente de manera eficiente a partir de tu discurso escrito.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 15 segundos anunciando un descuento por tiempo limitado, dirigido a clientes existentes y seguidores en redes sociales. Utiliza gráficos brillantes y llamativos y cortes rápidos para captar la atención, con un tono urgente pero amigable en la locución. Esta pieza de campaña de marketing debe impulsar la acción inmediata, utilizando la función de generación de locuciones de HeyGen para una entrega de audio clara e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 45 segundos detallando los beneficios de un nuevo servicio en línea, dirigido a potenciales nuevos clientes que pueden no estar familiarizados con la oferta. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando texto animado y gráficos simples para ilustrar los puntos clave. Este vídeo tiene como objetivo crear vídeos promocionales que eduquen, y puedes mejorar la claridad añadiendo subtítulos a través de HeyGen para una mayor accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 60 segundos que muestre las características clave y opciones de personalización de un producto de alta gama, destinado a compradores que comparan productos o buscan soluciones específicas. La estética visual debe ser elegante y premium, con tomas detalladas del producto y texto en pantalla destacando atributos únicos. Incorpora avatares de AI de HeyGen para presentar información clave, ofreciendo un toque personalizado y atractivo para ayudar a los clientes a personalizar el contenido del vídeo según sus preferencias.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Ventas

Crea rápidamente vídeos promocionales de ventas profesionales que cautiven a tu audiencia y muestren tus productos o servicios con facilidad.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar tu proyecto al instante.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Personaliza tu vídeo promocional con los activos de tu marca y enriquece con vídeos de stock dinámicos de nuestra extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Mejora con Voz y Accesibilidad
Añade locuciones convincentes usando nuestra avanzada función de generación de voz para narrar tu historia promocional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Creación
Aplica tus controles de marca con logotipos y colores personalizados, luego exporta tu vídeo promocional de alta calidad para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Testimonios de Clientes Atractivos

Transforma fácilmente historias de éxito de clientes en vídeos de AI atractivos, construyendo confianza y credibilidad para aumentar efectivamente las ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales de alta calidad?

HeyGen te permite crear fácilmente impresionantes vídeos promocionales usando AI. Aprovecha una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables y características de AI para producir campañas de marketing atractivas que aumenten las ventas de manera eficiente.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar mi contenido promocional?

HeyGen utiliza AI avanzada para generar avatares de AI realistas y facilitar la creación de texto a vídeo a partir de tu guion. También puedes añadir locuciones profesionales y subtítulos automáticos, asegurando que tus vídeos promocionales sean accesibles e impactantes.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo de HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para sus plantillas de vídeo, permitiéndote incorporar los logotipos, colores y mensajes únicos de tu marca. Accede a una rica biblioteca de medios con vídeos y fotos de stock para personalizar aún más tus vídeos promocionales y mantener una imagen de marca coherente.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos explicativos y promocionales de ventas atractivos rápidamente?

El editor en línea intuitivo de HeyGen y su interfaz de arrastrar y soltar facilitan la creación de vídeos explicativos y promocionales de ventas cautivadores. Con plantillas de vídeo listas para usar y herramientas impulsadas por AI, puedes producir contenido profesional para campañas de marketing en redes sociales de manera eficiente.

