Generador de Vídeos de Pitch de Ventas: Crea Pitches con AI

Crea fácilmente vídeos de pitch profesionales y personalizados con avanzados avatares de AI que cautivan a tu audiencia.

393/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una presentación de vídeo informativa de 45 segundos dirigida a profesionales del marketing, ilustrando el rendimiento trimestral de una campaña digital. El estilo visual y de audio debe ser moderno, elegante y autoritario, utilizando avatares de AI para presentar datos clave de manera atractiva sin necesidad de un presentador humano.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un dinámico vídeo de 60 segundos específicamente para fundadores de startups, transformando un pitch deck tradicional en un formato de vídeo atractivo para atraer a potenciales inversores. Emplea un estilo visual profesional y atractivo con transiciones suaves y una generación de voz en off clara y articulada que capture la esencia de su solución innovadora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vibrante pitch de ventas de 15 segundos para negocios de comercio electrónico que lanzan una venta flash, enfatizando la urgencia y los beneficios únicos del producto. El estilo visual debe ser rápido, visualmente rico y completamente marcado, aprovechando varias Plantillas y escenas para crear una experiencia de cliente cohesiva y emocionante que resalte los elementos de marca personalizados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Pitch de Ventas

Crea rápidamente vídeos de pitch personalizados y atractivos para involucrar a tu audiencia y obtener resultados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de pitch de ventas. Nuestras herramientas de generación de guiones impulsadas por AI pueden ayudarte a refinar tu mensaje para lograr el máximo impacto.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para representar tu marca, o sube tu propio vídeo para un toque personalizado.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Mejora tu pitch con música, visuales y personalización de marca utilizando nuestro editor intuitivo para organizar escenas y perfeccionar tu presentación visual.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Pitch
Añade automáticamente voces en off de sonido natural y exporta tu vídeo de pitch de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para compartir con tus prospectos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Convence a Tu Audiencia

.

Desarrolla presentaciones en vídeo poderosas y atractivas que motiven a los prospectos y los impulsen a tomar una decisión de compra.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de pitch de ventas?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de pitch de ventas, permitiéndote crear vídeos de pitch atractivos con facilidad. Puedes aprovechar avatares de AI realistas y personalización de marca para producir vídeos de pitch personalizados que capturen la atención y transmitan claramente tu mensaje.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de una presentación en vídeo?

Absolutamente. HeyGen es un creador de presentaciones en vídeo intuitivo que agiliza la creación de contenido. Con funciones como texto a vídeo desde el guion y una amplia selección de plantillas de vídeo, puedes transformar rápidamente tus ideas en presentaciones profesionales.

¿Puedo convertir mi PowerPoint existente en un pitch de vídeo dinámico con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite transformar fácilmente tus presentaciones de PowerPoint estáticas en pitches de vídeo atractivos. Mejora tu contenido con voces en off de AI y aplica personalización de marca para crear una presentación en vídeo pulida e impactante sin esfuerzo.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos de pitch personalizados?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas creativas para vídeos de pitch personalizados, incluyendo la capacidad de usar diversos avatares de AI y un editor de arrastrar y soltar. Estas características, combinadas con opciones de personalización de marca, aseguran que tu experiencia de creación de pitches sea altamente flexible y adaptada a tus necesidades.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo