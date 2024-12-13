Imagina un vídeo energético de 45 segundos para la incorporación de nuevos representantes de ventas, ofreciendo una cálida bienvenida al equipo. El estilo visual debe ser acogedor y moderno, complementado por una voz en off amigable y entusiasta generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen. Los avatares de AI pueden presentar a los miembros clave del equipo y los valores de la empresa, creando una experiencia inicial atractiva y memorable para los nuevos empleados.

Generar Vídeo