Creador de Vídeos de Incorporación de Ventas: Capacita a Nuevos Empleados Más Rápido
Crea vídeos de incorporación y formación de ventas atractivos utilizando la potente función de texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Para los equipos de ventas existentes que necesitan actualizaciones sobre nuevas características de productos o estrategias de ventas, diseña un vídeo de formación de ventas de 60 segundos. Su estilo visual y de audio debe ser claro, nítido y altamente informativo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una estética profesional. Incorpora visuales dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar vívidamente los beneficios del producto, asegurando una actualización atractiva y fácil de entender sobre temas cruciales de ventas.
Crea un vídeo de incorporación de empleados de 30 segundos, alegre y amigable, para presentar sin problemas a los nuevos empleados de varios departamentos a la vibrante cultura de la empresa. Este vídeo de estética moderna, completo con música de fondo animada, debe utilizar la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente. Garantiza la máxima comprensión y accesibilidad para todos los espectadores implementando los subtítulos automáticos de HeyGen.
Un vídeo de formación conciso e informativo de 50 segundos es esencial para los miembros del equipo de ventas remotos que necesitan una visión rápida de una nueva herramienta o proceso de ventas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, acompañado de una narración clara. Enfatiza el acceso universal utilizando los subtítulos de HeyGen para diversas preferencias de aprendizaje, y asegura su preparación para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Cursos de Formación de Ventas Escalables.
Crea y expande eficientemente cursos de incorporación de ventas completos, alcanzando a todos los nuevos miembros del equipo a nivel global.
Mayor Compromiso en la Incorporación.
Aprovecha la AI para producir vídeos de incorporación dinámicos que aumenten significativamente el compromiso y la retención de conocimiento para los nuevos empleados de ventas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de incorporación de ventas atractivos?
HeyGen es un innovador creador de vídeos de incorporación de ventas que simplifica la creación de vídeos profesionales con avatares de AI y texto a vídeo desde un guion. Utiliza plantillas de vídeo predefinidas y opciones de personalización completa para producir rápidamente contenido de incorporación atractivo.
¿Permite HeyGen una personalización completa de los vídeos de incorporación de empleados?
Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo la integración de logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de incorporación de empleados se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes personalizar completamente cada escena, asegurando un aspecto profesional y coherente en todos tus vídeos de formación.
¿Qué características avanzadas de AI ofrece HeyGen para mejorar la eficiencia en la creación de vídeos?
HeyGen, como herramienta líder en creación de vídeos, aprovecha la avanzada AI para aumentar significativamente la eficiencia, ofreciendo características como voces en off de AI realistas y transcripción automática para todos tus vídeos. Esto permite una rápida generación de contenido, desde el guion inicial hasta un vídeo pulido con subtítulos, sin necesidad de edición de vídeo compleja.
¿Puede HeyGen ser utilizado para varios tipos de vídeos de formación e incorporación de usuarios?
Sí, HeyGen es una plataforma versátil perfecta para crear una amplia gama de vídeos de incorporación, incluyendo la incorporación de clientes, vídeos tutoriales y vídeos de demostración de productos. Sus plantillas adaptables y capacidades de cambio de tamaño de la relación de aspecto lo hacen ideal para ofrecer vídeos de formación efectivos en todas las plataformas.