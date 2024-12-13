Impulsa las Ventas con Nuestro Generador de Videos de Orientación de Ventas

Genera mensajes de video personalizados de manera eficiente convirtiendo texto a video desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 90 segundos dirigido a profesionales de operaciones de ventas, ilustrando las "Integraciones" fluidas entre HeyGen y sus sistemas "CRM" existentes para una mejor "Personalización AI". La presentación visual debe ser moderna y de ritmo rápido, con demostraciones de pantalla compartida del flujo de datos y una voz en off entusiasta y clara. Emplea los "Avatares AI" de HeyGen para entregar ideas clave, asegurando que la información crucial también se presente a través de "Subtítulos/captions" para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación informativo de 2 minutos para especialistas en habilitación de ventas, mostrando el poder de la "AI generativa" en la creación de "vídeos de formación" técnicos atractivos con "Avatares AI" realistas. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y calmado, combinando grabaciones detalladas de pantalla de la interfaz de HeyGen con explicaciones entregadas por un sofisticado "avatar AI". Aprovecha las capacidades avanzadas de "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una narrativa consistente y profesional a lo largo de las complejas explicaciones técnicas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional enérgico de 45 segundos dirigido a equipos de ventas internacionales, destacando cómo la intuitiva "suite de edición de video" de HeyGen y el "soporte multilingüe" simplifican la creación de orientación técnica rápida. El enfoque visual debe ser dinámico y atractivo, con "Plantillas y escenas" diversas y mostrando el alcance global a través de pistas visuales, acompañado de una voz en off enérgica y amigable. Utiliza los "Subtítulos/captions" de HeyGen para comunicar eficazmente en múltiples idiomas simultáneamente, demostrando una amplia aplicabilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Videos de Orientación de Ventas

Empodera a tu equipo de ventas para crear mensajes de video personalizados rápida y eficientemente, optimizando el alcance con la creación de videos impulsada por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo la orientación o mensaje específico que deseas transmitir. Nuestra plataforma convierte tu guion de texto en contenido de video dinámico.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para representar tu marca o entregar el mensaje, añadiendo un toque humano profesional y atractivo a tu orientación de ventas.
3
Step 3
Personaliza y Personaliza
Mejora tu video añadiendo el logotipo, colores y fondo de tu marca. Personaliza cada mensaje para prospectos específicos utilizando características de personalización AI.
4
Step 4
Genera y Comparte
Una vez que tu video esté finalizado, genéralo en varios formatos de relación de aspecto para diferentes plataformas. Exporta y comparte fácilmente tus videos de orientación de ventas para automatizar los flujos de trabajo de ventas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Videos Personalizados de Alcance de Ventas

Produce rápidamente mensajes de video AI personalizados y contenido de marketing dirigido para capturar clientes potenciales y guiar a los prospectos de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos AI?

HeyGen hace que la creación de videos AI sea accesible transformando texto a video usando AI generativa avanzada. Los usuarios pueden crear videos profesionales sin esfuerzo con Avatares AI realistas y voces en off generadas automáticamente a partir de un simple guion.

¿Puede HeyGen integrarse con los flujos de trabajo de ventas existentes?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para automatizar los flujos de trabajo de ventas, permitiendo una integración fluida con tu CRM y otras herramientas de negocio. Esta capacidad permite a los equipos de ventas enviar mensajes de video personalizados de manera eficiente a gran escala, mejorando el compromiso y optimizando las operaciones.

¿Qué mensajes de video personalizados puede generar HeyGen?

HeyGen se destaca en la generación de mensajes de video altamente personalizados, aprovechando las características de Personalización AI. Puedes personalizar el contenido con Avatares AI únicos y utilizar el soporte multilingüe para adaptar tu comunicación a audiencias diversas a nivel global, asegurando que tu mensaje resuene efectivamente.

¿Ofrece HeyGen capacidades avanzadas de edición de video?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas que mejoran tu experiencia en la suite de edición de video. Puedes incorporar controles de marca como logotipos y colores, utilizar una biblioteca de medios completa y exportar videos con redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas.

