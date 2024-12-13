Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing que tienen dificultades con la generación de leads. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando transiciones dinámicas de escenas, mientras que el audio presenta una voz en off enérgica y segura. Muestra cómo los extensos "Plantillas y escenas" de HeyGen simplifican la creación de embudos de vídeo cautivadores, haciendo que el marketing complejo sea accesible para todos.

