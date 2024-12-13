Creador de Vídeos para Embudos de Ventas: Crea Vídeos Altamente Convertidores

Eleva tus tasas de conversión con vídeos de embudo cautivadores, fácilmente generados desde guion usando Texto a vídeo.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing que tienen dificultades con la generación de leads. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando transiciones dinámicas de escenas, mientras que el audio presenta una voz en off enérgica y segura. Muestra cómo los extensos "Plantillas y escenas" de HeyGen simplifican la creación de embudos de vídeo cautivadores, haciendo que el marketing complejo sea accesible para todos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.



Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para equipos de ventas y profesionales del comercio electrónico que buscan aumentar sus tasas de conversión. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno e informativo, presentando un avatar de IA atractivo que ofrezca una explicación amigable y clara. Destaca los "Avatares de IA" y la "Generación de voz en off" de HeyGen para demostrar cómo la mensajería de vídeo personalizada puede escalarse para campañas de automatización de marketing, impulsando un mayor compromiso y ventas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo motivacional de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y estrategas de redes sociales ansiosos por mejorar sus esfuerzos de marketing en vídeo. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, incorporando superposiciones de texto animado, complementado por una pista de fondo optimista e inspiradora. Enfatiza cómo los "Subtítulos/captions" de HeyGen aseguran la accesibilidad en todas las plataformas y cómo el "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" optimiza los vídeos para redes sociales para un alcance y compromiso máximos dentro de sus embudos de ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo animado conciso de 30 segundos para gerentes de producto y especialistas en educación al cliente que introducen un servicio complejo dentro de un embudo de vídeo. El estilo visual debe ser limpio e ilustrativo, utilizando animaciones claras y una voz en off calmada y autoritaria. Muestra cómo la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen proporciona ricos activos visuales y cómo "Texto a vídeo desde guion" agiliza la producción de contenido educativo de alta calidad, guiando a los prospectos sin problemas a través del viaje de ventas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Embudos de Ventas

Diseña y despliega sin esfuerzo contenido de vídeo atractivo para guiar a tu audiencia a través de cada etapa de tu embudo de ventas, aumentando la generación de leads y las tasas de conversión.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo para el Embudo de Ventas
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada de nuestra biblioteca o construye desde cero usando varias escenas para que coincida perfectamente con cada etapa de tu proceso de creador de vídeos para embudos de ventas.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Utiliza el Editor de Vídeo intuitivo para personalizar tu vídeo, añadiendo el mensaje único de tu marca con texto personalizado, medios y generación de voz en off profesional.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos
Mejora tu vídeo con llamadas a la acción interactivas, controles de marca y elementos específicos diseñados para impulsar la generación de leads y el compromiso de la audiencia.
4
Step 4
Publica y Analiza el Rendimiento
Exporta fácilmente tu vídeo completado usando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas e intégralo en tu estrategia de marketing en vídeo para rastrear su impacto en las tasas de conversión.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Aprovecha la IA para crear vídeos de testimonios de clientes convincentes que generen confianza y aceleren las decisiones de compra dentro de tu embudo de ventas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi embudo de ventas con contenido de vídeo?

HeyGen te permite potenciar tu embudo de ventas creando contenido de vídeo convincente con avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Esto ayuda a captar la atención, impulsar la generación de leads y mejorar significativamente las tasas de conversión en todas las etapas.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para construir embudos de vídeo efectivos?

HeyGen proporciona un Editor de Vídeo intuitivo con plantillas y escenas personalizables para construir embudos de vídeo atractivos. Puedes utilizar capacidades avanzadas como la generación de voz en off, subtítulos/captions automáticos y controles de marca para asegurar la consistencia en tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear diversos tipos de vídeos para diferentes etapas del embudo de ventas?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos versátil que te permite producir una amplia gama de activos de marketing en vídeo, incluyendo vídeos explicativos animados para la concienciación temprana, vídeos de demostración de productos y vídeos de testimonios de clientes auténticos para generar confianza e impulsar más ventas.

¿Cómo contribuye HeyGen a mejorar las tasas de conversión a través del marketing en vídeo?

HeyGen aprovecha avatares de IA profesionales y capacidades de producción de vídeo de alta calidad para crear campañas de marketing en vídeo impactantes que resuenan con tu audiencia. Al personalizar las interacciones y entregar mensajes claros, HeyGen ayuda a optimizar tu embudo de vídeo para un mayor compromiso y, en última instancia, tasas de conversión más fuertes.

