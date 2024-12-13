Imagina un vídeo explicativo animado de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de explicadores de embudos de ventas simplifica las ventas en línea. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y animado, con música de fondo amigable y una voz en off clara y alentadora. Destaca las "Plantillas y escenas" de HeyGen mostrando a un usuario seleccionando y personalizando rápidamente una plantilla de embudo preconstruida, transformando su complejo proceso de ventas en un sistema fácil de gestionar.

Generar Vídeo