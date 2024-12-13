Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para profesionales de ventas, demostrando cómo crear rápidamente vídeos dinámicos de habilitación de ventas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con un avatar de AI presentando un vídeo de demostración de producto convincente con una voz en off clara y profesional. Este prompt destaca las "Plantillas y escenas" de HeyGen para la creación rápida de contenido, permitiendo a los equipos producir vídeos de alta calidad sin esfuerzo.

Generar Vídeo