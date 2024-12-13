Tu Creador de Vídeos de Habilitación de Ventas: Aumenta el Compromiso con AI

Crea rápidamente vídeos de habilitación de ventas atractivos con avatares de AI, aumentando el compromiso y reduciendo los costos de producción.

Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para profesionales de ventas, demostrando cómo crear rápidamente vídeos dinámicos de habilitación de ventas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con un avatar de AI presentando un vídeo de demostración de producto convincente con una voz en off clara y profesional. Este prompt destaca las "Plantillas y escenas" de HeyGen para la creación rápida de contenido, permitiendo a los equipos producir vídeos de alta calidad sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos dirigido a gerentes de ventas que necesitan optimizar la incorporación personalizada de nuevos empleados. La estética del vídeo debe ser cálida y acogedora, mostrando varios avatares de AI entregando información clave con una voz en off profesional. Este prompt destaca la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, simplificando la creación de materiales de formación completos, incluso para vídeos multilingües.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a representantes de ventas individuales, enfatizando la facilidad de producir vídeos de habilitación de ventas atractivos sin necesidad de habilidades de edición de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser dinámico e inspirador, con texto animado y medios de archivo dinámicos de la "Biblioteca de medios/soporte de archivo" de HeyGen apoyando a un avatar de AI amigable que explica el proceso simple.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo ilustrativo de 45 segundos para líderes de ventas, enfocándose en la capacidad de crear eficientemente una gran cantidad de contenido de vídeo AI para campañas variadas. El enfoque visual debe ser limpio e impactante, demostrando cómo los "Avatares de AI" de HeyGen pueden desplegarse rápidamente en diferentes proporciones para generar cientos de vídeos personalizados a partir de una sola plantilla, mostrando una eficiencia sin igual en el alcance de ventas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Habilitación de Ventas

Crea rápidamente vídeos de habilitación de ventas profesionales que cautiven a tu audiencia y fomenten el compromiso, todo con herramientas intuitivas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o seleccionando una plantilla. Utiliza el poder de la conversión de texto a vídeo para redactar instantáneamente tu contenido, asegurando un mensaje claro para tu equipo de ventas.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI o sube tus propios medios. Esto da vida a tus vídeos de habilitación de ventas y transmite efectivamente información compleja.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca como logotipos y colores. Esto asegura que tu contenido sea pulido, profesional y consistente con las directrices de tu Brand Studio.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Esto te permite distribuir rápidamente tus vídeos de habilitación de ventas de alta calidad a tu equipo y clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos de Éxito del Cliente Atractivos

.

Crea vídeos de éxito del cliente impactantes con AI para ayudar a los equipos de ventas a mostrar efectivamente el valor y cerrar acuerdos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de habilitación de ventas atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de habilitación de ventas atractivos aprovechando la AI. Puedes producir fácilmente vídeos de alta calidad utilizando plantillas predefinidas y avatares de AI realistas, eliminando la necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo y acelerando tu tiempo de producción.

¿HeyGen admite contenido de habilitación de ventas personalizado e interactivo?

Sí, HeyGen te permite crear contenido de habilitación de ventas dinámico y personalizado, incluyendo vídeos interactivos con escenarios ramificados y cuestionarios. Puedes utilizar avatares de AI realistas para simular juegos de roles de ventas y ofrecer prácticas personalizadas basadas en escenarios para tu equipo.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear vídeos de ventas multilingües?

HeyGen proporciona características robustas para generar vídeos de habilitación de ventas multilingües. Puedes traducir fácilmente tu contenido de vídeo a más de 100 idiomas, utilizando tecnología AI para asegurar que tu mensaje resuene globalmente con voces en off precisas y subtítulos automáticos.

¿Puede HeyGen transformar guiones de texto en vídeos de habilitación de ventas de alta calidad?

Absolutamente. La plataforma de vídeo AI de HeyGen sobresale en la conversión de texto a vídeo, permitiéndote convertir guiones de texto simples en vídeos de habilitación de ventas de alta calidad. La plataforma genera visuales atractivos y voces en off profesionales, agilizando tu proceso de creación de contenido.

