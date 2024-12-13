Generador de Vídeos para Habilitación de Ventas para Resultados Inigualables

Crea fácilmente vídeos profesionales de habilitación de ventas con avatares AI y ahorra tiempo valioso con actualizaciones sencillas.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto que demuestre cómo un generador de vídeos para habilitación de ventas simplifica la creación de contactos personalizados. Dirigido a profesionales de ventas con un estilo visual profesional pero enérgico, destacando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para un rápido despliegue de contenido atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para gestores de producto, mostrando cómo la plataforma de vídeo AI de HeyGen, aprovechando sofisticados avatares AI, puede producir rápidamente explicaciones técnicas de productos. El estilo visual y de audio debe ser moderno, informativo y atractivo, ilustrando claramente características complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación conciso de 2 minutos para nuevos representantes de ventas, ilustrando los beneficios clave de los vídeos de habilitación de ventas usando HeyGen. Emplea un estilo visual dinámico y educativo con una narración clara. Este vídeo debe enfatizar la eficiencia de convertir texto a vídeo desde el guion para un mensaje coherente en todo el equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo impactante de 45 segundos para asociados de desarrollo de negocios, explicando la propuesta de valor de usar vídeo AI en sus esfuerzos de contacto. El vídeo debe tener una estética visual elegante, profesional e impactante, asegurando la accesibilidad global a través de la función de subtítulos automáticos de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Habilitación de Ventas

Crea rápidamente vídeos de habilitación de ventas convincentes que involucren a tu audiencia, transmitan mensajes clave y generen resultados con una plataforma de vídeo AI intuitiva.

1
Step 1
Genera tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje de ventas, utilizando las capacidades de texto a vídeo de la plataforma para convertir instantáneamente tus ideas en un guion de vídeo claro y editable.
2
Step 2
Selecciona Avatar AI y Escena
Elige de una diversa galería de avatares AI profesionales para ser tu presentador en pantalla, dando vida a tu mensaje de ventas con un anfitrión virtual realista.
3
Step 3
Mejora con Subtítulos
Asegura una amplia accesibilidad y claridad para tu audiencia generando automáticamente subtítulos precisos para tu contenido de vídeo.
4
Step 4
Comparte y Exporta
Distribuye tu vídeo de ventas completado sin esfuerzo exportándolo en varios formatos y proporciones de aspecto adecuados para todos tus canales de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Demuestra el Éxito del Cliente y el ROI

.

Produce vídeos AI convincentes que destaquen testimonios de clientes y estudios de caso, construyendo confianza y cerrando tratos más rápido.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora la plataforma de vídeo AI de HeyGen el contenido de habilitación de ventas?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo AI diseñada para generar vídeos profesionales de habilitación de ventas de manera eficiente. Te permite transformar guiones en contenido de vídeo convincente utilizando avatares AI realistas y narraciones de alta calidad, agilizando significativamente tu proceso de producción de vídeos.

¿Puedo personalizar mis vídeos de habilitación de ventas con las herramientas AI de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas para personalizar tus vídeos de habilitación de ventas. Puedes utilizar diversas plantillas de vídeo, incorporar tus controles de marca específicos como logotipos y colores, y realizar actualizaciones sencillas para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de ventas para una audiencia global con diversos idiomas?

HeyGen te permite llegar a una audiencia global al admitir la creación de vídeos en más de 140 idiomas, con generación de narraciones de alta calidad. También incluye subtítulos y subtítulos automáticos, asegurando que tus vídeos de habilitación de ventas sean accesibles e impactantes en todo el mundo.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para compartir y gestionar vídeos de habilitación de ventas?

HeyGen simplifica el compartir y gestionar tus vídeos de habilitación de ventas. Puedes compartir y exportar fácilmente tus vídeos AI terminados en varios formatos, facilitando la colaboración en equipo y la distribución eficiente a través de tus canales de ventas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo