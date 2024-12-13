Creador de Vídeos Promocionales de Venta: Crea Anuncios Impresionantes al Instante

Crea fácilmente vídeos promocionales de venta atractivos que aumenten tus ventas, diseñados con plantillas y escenas profesionales para cada campaña.

Genera un vibrante vídeo promocional de 15 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que desean anunciar rápidamente una venta flash y aumentar las ventas. Este vídeo promocional debe presentar un estilo visual dinámico con gráficos modernos y llamativos, acompañado de una pista musical animada y enérgica. Los "Templates & scenes" de HeyGen pueden utilizarse eficazmente para agilizar el proceso de creación, asegurando un resultado profesional y atractivo para cualquier creador de vídeos promocionales de ventas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico que presentan una nueva colección o producto, sirviendo como un componente poderoso de sus campañas de marketing. La estética visual debe ser limpia y profesional, mostrando imágenes de productos de alta calidad con transiciones sutiles. Una música de fondo suave y atractiva y una narración clara y persuasiva, elaborada expertamente utilizando la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, guiarán eficazmente a la audiencia a través de las nuevas ofertas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio de vídeo dinámico de 20 segundos específicamente para minoristas que promueven descuentos estacionales o exclusivos, diseñado para ser un anuncio de vídeo promocional altamente efectivo. Este anuncio convincente debe emplear una paleta de colores brillantes, efectos de sonido emocionantes y animaciones de texto dinámicas para resaltar la urgencia y el valor de la oferta. Asegúrate de que los "Subtítulos/captions" de HeyGen se muestren de manera prominente, garantizando que el mensaje sea claro y accesible incluso cuando se vea sin sonido, maximizando su impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo informativo de 45 segundos explicando una nueva aplicación o software, adaptado para startups tecnológicas que buscan hacer vídeos con ideas creativas. El estilo visual debe ser limpio, incorporando infografías animadas y demostraciones claras de la interfaz de usuario, mientras que el audio presenta una narración amigable e informativa. Al aprovechar la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, las startups pueden transformar eficientemente sus descripciones detalladas de productos en una narrativa visual atractiva y completa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Venta

Crea fácilmente vídeos promocionales atractivos que aumenten tus ventas y campañas de marketing con nuestro intuitivo Creador de Vídeos Promocionales con IA. ¡No se requieren habilidades de edición!

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza seleccionando de nuestra diversa biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o empieza desde cero con un lienzo en blanco para desatar tu creatividad.
2
Step 2
Personaliza Tu Historia
Da vida a tu narrativa añadiendo animaciones de texto dinámicas, seleccionando medios de nuestra biblioteca de stock e incorporando música para establecer el tono perfecto.
3
Step 3
Mejora con IA
Aprovecha nuestras funciones inteligentes de IA para generar sin esfuerzo voces en off cautivadoras y subtítulos precisos, haciendo que tu mensaje sea accesible y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Concluye tu proceso de creación exportando tu vídeo de alta calidad, listo para ser compartido en línea a través de varias plataformas de redes sociales para atraer a nuevos clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Aprovecha la IA para transformar historias de éxito de clientes en contenido promocional poderoso que genera confianza y convierte.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos?

HeyGen es un avanzado Creador de Vídeos Promocionales con IA que te permite generar vídeos promocionales impresionantes sin esfuerzo. Aprovecha una amplia selección de plantillas de vídeo y potentes funciones de IA para crear anuncios atractivos que aumenten efectivamente las ventas de tus campañas de marketing.

¿Qué funciones de IA ofrece HeyGen para crear anuncios de vídeo?

HeyGen utiliza funciones de IA de vanguardia, incluyendo avatares de IA realistas y generación de texto a vídeo, para simplificar la creación de anuncios de vídeo dinámicos. También puedes generar voces en off con IA y subtítulos automáticos, haciendo de HeyGen un editor de vídeo en línea intuitivo.

¿Puedo personalizar mis vídeos promocionales con el editor de HeyGen?

¡Absolutamente! El editor de vídeo en línea de HeyGen ofrece amplios controles de marca para incorporar tu logo y colores, junto con una rica biblioteca de medios de activos de stock. Añade fácilmente animaciones de texto, música y utiliza plantillas de vídeo personalizables para hacer que cada vídeo promocional sea único.

¿Cómo permite HeyGen la distribución efectiva de contenido promocional en redes sociales?

HeyGen optimiza tus vídeos promocionales para varias plataformas de redes sociales con redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles. Crea anuncios de vídeo cautivadores y campañas de marketing diseñadas para involucrar a tu audiencia y aumentar las ventas en todos tus canales.

