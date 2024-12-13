Generador de vídeos de recorrido de seguridad: Crea formación atractiva rápidamente

Revoluciona la formación de empleados con vídeos de seguridad dinámicos. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para dar vida a tu formación en cumplimiento, asegurando un mayor compromiso.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos sobre "Contenido de Seguridad en el Trabajo" dirigido a nuevos empleados, mostrando protocolos de seguridad esenciales al llegar. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con gráficos brillantes y limpios, mientras que el audio debe ser una locución animada y amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de las áreas clave de seguridad, haciendo que la formación sea fácilmente comprensible.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo detallado de 60 segundos de "Aprendizaje Basado en Escenarios" específicamente para el personal de mantenimiento, ilustrando procedimientos seguros para el bloqueo/etiquetado de equipos. El estilo visual y de audio debe ser altamente preciso e instructivo, con animaciones claras paso a paso y una locución calmada y autoritaria. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar imágenes industriales realistas, mejorando la relevancia práctica de la formación.
Produce un vídeo impactante de 30 segundos para todos los empleados sobre "Formación en Cumplimiento" respecto a la privacidad de datos. Este vídeo debe emplear un estilo visual profesional pero accesible, utilizando infografías limpias y una locución clara y tranquilizadora para transmitir información compleja de manera sencilla. Asegura la accesibilidad para diversos aprendices generando subtítulos precisos con HeyGen.
Diseña un vídeo crítico de 60 segundos de "Formación en Respuesta a Emergencias" demostrando el uso adecuado de extintores para todo el personal y equipos de respuesta a emergencias. El estilo visual debe ser directo y urgente, con tomas de acción realistas y una locución instructiva y autoritaria. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que el vídeo esté perfectamente optimizado para varias plataformas de comunicación interna.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona tu Generador de Vídeos de Recorrido de Seguridad

Transforma rápidamente protocolos de seguridad complejos en formación en vídeo atractiva y efectiva con nuestra plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando tu guion de recorrido de seguridad. Usa el Generador de Guiones AI integrado para delinear rápidamente tus puntos y procedimientos clave de seguridad, proporcionando la base textual para un mensaje de vídeo claro y preciso.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Avatar AI
Elige entre una variedad de avatares AI para presentar tu información de seguridad. Explora nuestras extensas Plantillas de Vídeo y biblioteca de medios para encontrar las escenas y fondos perfectos que mejoren visualmente tu recorrido de seguridad, haciendo que tu contenido sea atractivo y relevante.
3
Step 3
Añade Voz y Marca
Añade locuciones profesionales y genera automáticamente Subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad. Aplica tus controles de marca, como logotipos y colores, para asegurar que tu vídeo de seguridad se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de recorrido de seguridad seleccionando tu relación de aspecto preferida y exportándolo en varios formatos. Exporta y Comparte fácilmente tu vídeo terminado a tu sistema de gestión de aprendizaje u otras plataformas, asegurando que tu equipo tenga acceso inmediato a la formación crítica de seguridad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Seguridad Complejos y Mejora la Educación

Transforma procedimientos de seguridad detallados en recorridos de vídeo AI claros, comprensibles y atractivos para una formación efectiva de empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en seguridad atractivos?

HeyGen actúa como un generador intuitivo de vídeos de formación en seguridad con AI, transformando guiones en vídeos de formación atractivos rápidamente. Con avatares de AI y una variedad de plantillas de vídeo, los usuarios pueden producir contenido convincente de manera eficiente para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para personalizar el contenido de seguridad en el trabajo?

HeyGen proporciona un completo creador de vídeos de seguridad con herramientas de edición de vídeo para personalizar eficazmente tu contenido de seguridad en el trabajo. Puedes utilizar una extensa biblioteca de medios, animaciones de texto dinámicas y controles de marca para crear materiales de aprendizaje basados en escenarios adaptados a tus necesidades específicas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en seguridad en varios idiomas de manera eficiente?

Sí, HeyGen permite la creación eficiente de vídeos de formación en seguridad en varios idiomas aprovechando los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo. Genera automáticamente locuciones y subtítulos, asegurando que tu formación en cumplimiento y contenido de formación para empleados sea accesible para una fuerza laboral diversa a nivel global.

¿Cómo asegura HeyGen vídeos de recorrido de seguridad de alta calidad y accesibles?

HeyGen sobresale como generador de vídeos de recorrido de seguridad al proporcionar herramientas robustas para una producción de alta calidad y accesibilidad. Incluye subtítulos automáticos y varias opciones de exportación, haciendo que tus materiales educativos que salvan vidas sean fácilmente compartibles y comprensibles para el compromiso de la audiencia a través de diferentes plataformas.

