HeyGen ofrece herramientas poderosas, incluyendo un generador de formularios impulsado por IA y un generador de informes de seguridad dedicado, para automatizar la creación de documentación de seguridad crucial. Esto permite la generación sin esfuerzo de informes de seguridad diarios y exportaciones profesionales en PDF con un solo clic, asegurando que todos los registros estén listos para auditoría y que los procesos de documentación estén optimizados.