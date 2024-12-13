Generador Instantáneo de Explicación de Estándares de Seguridad

Optimiza la formación en seguridad y asegura el cumplimiento automatizado para los responsables de seguridad corporativa utilizando la potente generación de Texto a video desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los gestores de proyectos y equipos de seguridad, genera un video atractivo de 45 segundos que demuestre los pasos críticos de un Análisis de Seguridad en el Trabajo y destaque los procedimientos clave de evaluación de riesgos utilizando visuales dinámicos y una narración animada. Este video contará con avatares de IA realistas para guiar a los espectadores a través del proceso, haciendo que los protocolos de seguridad complejos sean más comprensibles y memorables para los trabajadores de primera línea.
Prompt de Ejemplo 2
Los departamentos de RRHH que introducen a nuevos empleados en los protocolos de trabajo pueden producir un video instructivo de 90 segundos que detalle un Procedimiento Operativo Estándar crítico para el cumplimiento automatizado. Empleando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen, el video debe presentar un estilo visual y auditivo amigable y paso a paso, asegurando que los nuevos empleados comprendan rápidamente las pautas de seguridad esenciales y entiendan su papel en el mantenimiento de un entorno seguro.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video conciso de recordatorio de seguridad de 30 segundos para todos los empleados, centrado en un elemento específico de la formación diaria en seguridad, como el manejo adecuado del equipo. El video debe tener un estilo visual impactante, un mensaje directo y utilizar la generación de Voz en off de HeyGen para entregar un mensaje profesional y alentador que refuerce las prácticas seguras sin requerir un tiempo de visualización extenso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Explicación de Estándares de Seguridad

Transforma sin esfuerzo regulaciones de seguridad complejas en explicaciones en video claras y atractivas impulsadas por IA, asegurando el cumplimiento y mejorando la efectividad de la formación.

1
Step 1
Pega Tu Texto de Estándar de Seguridad
Comienza pegando el texto detallado de tu estándar de seguridad o regulación específica. Nuestra plataforma avanzada utiliza tecnología de Texto a video desde guion para optimizar el proceso, ayudando en el cumplimiento automatizado.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar visualmente tu explicación de seguridad. Estos avatares de IA están diseñados para entregar tu contenido de manera profesional y captar efectivamente a tu audiencia.
3
Step 3
Añade Voz en off y Contexto
Mejora tu video con una narración clara y profesional generada usando nuestra función de generación de Voz en off. Esto asegura que tu contenido de formación en seguridad sea comprensivo y fácil de entender.
4
Step 4
Exporta Tu Video Explicativo
Una vez que tu video esté finalizado, exporta fácilmente tu video de IA completo, eligiendo la opción perfecta de redimensionamiento y exportación de Aspecto para tus canales de distribución. Este proceso eficiente asegura que tu video de IA esté listo para su despliegue inmediato.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Estándares de Seguridad Complejos

Transforma sin esfuerzo regulaciones y procedimientos de seguridad intrincados en explicaciones en video claras, concisas y atractivas impulsadas por IA para una mejor comprensión y cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación en seguridad?

HeyGen revoluciona la formación en seguridad permitiéndote generar videos atractivos a partir de guiones simples. Nuestra plataforma utiliza IA generativa y avatares de IA para transformar texto en videos profesionales, haciendo que las explicaciones de estándares de seguridad complejos sean fáciles de entender.

¿Puede HeyGen ayudar a los responsables de seguridad corporativa con el cumplimiento automatizado y la documentación?

Absolutamente, HeyGen capacita a los responsables de seguridad corporativa para optimizar el cumplimiento automatizado produciendo rápidamente explicaciones en video para documentos críticos. Aprovecha nuestras plantillas para crear contenido convincente como el Generador de SOP de Seguridad en el Trabajo o el Generador de Análisis de Seguridad en el Trabajo.

¿Qué características ofrece HeyGen para una comunicación de seguridad rápida y efectiva como las charlas de seguridad?

HeyGen proporciona una solución integral de generación de videos perfecta para una comunicación de seguridad rápida, como un generador de charlas de seguridad. Genera fácilmente videos profesionales con generación de Voz en off personalizada y subtítulos/captions automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible.

¿Cómo mejora la tecnología de video de IA la entrega de explicaciones de estándares de seguridad?

La tecnología de video de IA, potenciada por el generador de seguridad de IA de HeyGen, mejora significativamente el generador de explicaciones de estándares de seguridad creando contenido dinámico y memorable. Este enfoque innovador mejora la comprensión de información crítica, como los procedimientos de evaluación de riesgos, para todos los empleados.

