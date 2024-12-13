Desarrolla un video de formación en seguridad de 45 segundos dirigido a nuevos empleados de oficina, diseñado para familiarizarlos rápidamente con la seguridad crítica de la oficina. Utiliza un avatar de IA atractivo para presentar las rutas de evacuación clave y los procedimientos de emergencia, manteniendo un estilo visual limpio y profesional con infografías fáciles de entender. El audio debe contar con una voz en off clara y tranquilizadora, generada eficazmente utilizando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que los protocolos de seguridad vitales se comuniquen de manera clara y concisa a cada nuevo miembro del equipo.

