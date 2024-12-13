Crea un "vídeo de formación en seguridad laboral" de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles los protocolos de seguridad esenciales. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con gráficos limpios y un avatar de IA amigable para entregar la información clave, complementado por una voz en off calmada y profesional. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion para dar vida a este contenido atractivo.

Generar Vídeo