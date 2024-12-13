Creador de Vídeos de Orientación de Seguridad: Crea Formación Atractiva

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en seguridad de 45 segundos dirigido al personal existente en departamentos de alto riesgo, detallando los procedimientos adecuados de salida de emergencia con un estilo visual profesional y paso a paso, presentando ejemplos claros del mundo real y una voz en off autoritaria. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente instrucciones precisas, permitiendo una fácil personalización del contenido a medida que evolucionan los protocolos de seguridad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos sobre el uso de extintores de incendios, dirigido a todos los empleados de diversos orígenes lingüísticos con gráficos ilustrativos y una voz neutral y clara. Mejora la accesibilidad y comprensión utilizando los subtítulos/captions de HeyGen, que pueden adaptarse fácilmente para soporte multilingüe, asegurando que todos comprendan rápidamente los puntos cruciales de seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un inspirador vídeo de seguridad de 90 segundos diseñado para la gestión y líderes de equipo, enfatizando la importancia de fomentar una cultura de seguridad proactiva con un estilo visual moderno y dinámico y música de fondo motivadora y edificante. Inicia el proceso de creación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, simplificando el desarrollo de mensajes de seguridad impactantes para un entorno de compartición en línea.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Orientación de Seguridad

Crea fácilmente vídeos de orientación de seguridad impactantes para tu equipo utilizando avatares de AI y plantillas personalizables, asegurando una comunicación clara y atractiva.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Selecciona de una biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales para comenzar rápidamente tu orientación de seguridad, o pega tu guion para generar automáticamente escenas. Esto te ayuda a crear "vídeos de formación en seguridad" de manera eficiente.
2
Step 2
Añade Avatares de AI y Redacta tu Mensaje
Da vida a tus mensajes de seguridad seleccionando un "avatar de AI" para presentar tu contenido. Simplemente introduce tu guion, y nuestra tecnología de "Texto a vídeo desde guion" animará a tu presentador.
3
Step 3
Aplica Branding y Mejora la Accesibilidad
Personaliza tu vídeo con "controles de branding" como el logotipo y los colores de tu empresa. Asegúrate de que tu información crítica sea accesible para todos añadiendo "subtítulos cerrados" para una comprensión clara.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Seguridad
Una vez finalizado, "exporta y comparte" tus "vídeos de seguridad en el lugar de trabajo" de alta calidad en varios formatos. Intégralos fácilmente en tu sistema de gestión de aprendizaje (integración LMS) para la incorporación de empleados.

Simplifica Temas Complejos de Seguridad

Aclara protocolos y regulaciones de seguridad intrincados a través de vídeos de AI fáciles de entender, haciendo que la información esencial sea más accesible y accionable.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad y el compromiso de mis vídeos de orientación de seguridad?

HeyGen te permite crear vídeos de orientación de seguridad atractivos utilizando avatares de AI personalizables y una biblioteca de plantillas de vídeo. Puedes adaptar fácilmente el contenido a tus necesidades específicas, haciendo que tu formación en seguridad sea más interactiva y memorable para los empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para la distribución efectiva y accesibilidad de los vídeos de formación en seguridad?

HeyGen te permite generar vídeos de seguridad en el lugar de trabajo con voces en off multilingües y subtítulos cerrados, asegurando la accesibilidad para una fuerza laboral diversa. Exporta y comparte fácilmente tus vídeos de formación en seguridad terminados a través de varias plataformas, incluyendo la integración con LMS para una incorporación de empleados sin problemas.

¿Puedo crear rápidamente vídeos de orientación de seguridad profesional usando HeyGen sin experiencia extensa en edición de vídeo?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de orientación de seguridad en línea impulsado por AI diseñado para la simplicidad. Puedes transformar guiones de texto en vídeos profesionales con avatares de AI y voces en off, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Cómo mejoran los avatares de AI en HeyGen la efectividad de los vídeos de seguridad en el lugar de trabajo?

Los avatares de AI en HeyGen proporcionan un presentador consistente y dinámico para tus vídeos de seguridad en el lugar de trabajo, mejorando el compromiso del espectador. Transmiten la información de manera clara y profesional, haciendo que las complejas directrices de seguridad sean más fáciles de entender y retener para tu audiencia.

